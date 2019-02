Bocciata la Finanziaria del governo Sanchez

Spagna verso le elezioni - Bocciata la finanziaria di Sanchez : ... accusati di ribellione, appropriazione indebita e disobbedienza per il loro ruolo nel referendum del 2017 hanno fatto il giro del mondo. Per loro si ipotizzano condanne dai 7 ai 25 anni di carcere, ...

Spagna - Bocciata la finanziaria di Pedro Sanchez : La finanziaria 2019 proposta dal governo socialista di Pedro Sanchez è stata bocciata dal Parlamento spagnolo. Si apre così la strada alle elezioni anticipate e, in questo caso, la prima data possibile per arrivare al voto sarebbe il 14 aprile, sciogliendo quindi il parlamento il 19 febbraio. Il gruppo parlamentare di Sanchez a solo 84 seggi e si trova in questo momento in una posizione di minoranza rispetto alle opposizioni. ...