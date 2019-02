: Bimba morì su slitta, oggi morta mamma - TelevideoRai101 : Bimba morì su slitta, oggi morta mamma - reignoflies : comunque ho condiviso un post di achille lauro in una mia storia su instagram, un mio ex compagno di corso mi ha sc… - DomenicoNeri6 : @ppdalmon @NonVaccinato Il metodo stamina mi ha sempre appassionato, specialmente quando i genitori di Sofia che po… -

E'in ospedale a Modena ladellail 4 gennaio in un incidente con lo slittino sulle piste del Corno del Renon in Alto Adige. La donna, reggiana 38enne di origini polacche, era stata trasferita a fine gennaio nella terapia intensiva del Policlinico di Modena, sia per ottenere un riavvicinamento a casa sia per le specifiche competenze del reparto nel trattare le patologie che aveva riportato. Nonostante tutte le terapie, le sue condizioni non sono mai migliorate ed èdopo 40 giorni di agonia.(Di mercoledì 13 febbraio 2019)