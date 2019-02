Berlusconi | Gli italiani che votano M5S sono una vergogna

Berlusconi : 'Italiani siete una vergogna - svegliatevi. Conte un burattino' : E poi: 'A me la politica ha sempre fatto schifo, anche per le presenze di chi viene votato, sono qui per senso di responsabilità', ha aggiunto. 'Conte é un burattino dei due viceministri', dice ...

Berlusconi attacca il M5s : "Italiani siete una vergogna - svegliatevi" - : Il leader di Forza Italia si scaglia anche contro il governo: "Conte è un burattino dei due viceministri. Di Maio invece ha un solo talento, sorridere e dire bugie in tv. È inclassificabile"

Berlusconi agli italiani : "Siete una vergogna. Aprite gli occhi" : "italiani siete una vergogna, siete fuori di testa. Lo dico a tutti. Aprite gli occhi. Perché vi affidate a questo governo di incapaci? Devono aprire gli occhi". Silvio Berlusconi a 'Stasera Italia' su Retequattro non si è risparmiato nell'attacco alla maggioranza giallo-verde e ai suoi elettori. "Io sono qui per senso di responsabilità, la politica mi fa schifo", ha aggiunto il Cavaliere "Ma come si fa a ragionare cosi'! italiani ...

Silvio Berlusconi : età - altezza - peso. I figli - la moglie e la fidanzata dell’ex presidente del Consiglio : Imprenditore, politico, cantante, noto anche come ‘Il Cavaliere’, Silvio Berlusconi è nell’immaginario collettivo simbolo di successo, fama, soldi e belle donne. La scalata al successo inizia negli anni Settanta, quando ottiene concessioni televisive e fonda Telemilano, quella che sarà solo il primo tassello di un impero televisivo che da circa trent’anni conta tre emittenti di rilievo nazionale (Canale 5, Italia 1 e Rete4) che, di fatto, ...

Silvio Berlusconi a Pomeriggio 5 : “Le canzoni di quest’anno? Tutte boiate - meglio le mie”. Poi - alla D’Urso : “Non mi invitate mai sulle vostre tv” : La vittoria di Mahmood e il secondo posto di Ultimo al festival di Sanremo sono da giorni al centro del dibattito non solo televisivo ma anche politico, con le dichiarazioni sul televoto del vicepremier Luigi Di Maio e quelle del Ministro dell’Interno Salvini che si era espresso a favore del cantante romano. Già prima si era discusso per settimane per le dichiarazioni del direttore artistico Claudio Baglioni sui migranti. alla lista dei ...

Berlusconi : “Gli italiani sono fuori di testa. Mi votano solo 5/6 su 100 e hanno dato in mano il Paese a Di Maio” : Per Silvio Berlusconi “gli italiani sono fuori di testa“. Il motivo? “Mi conoscono tutti, mi è difficile andare per strada perché mi chiedono foto, mi fermano…e poi? Sa quanti mi votano? Cinque o sei italiani su cento“. In vista delle elezioni europee l’ex presidente del consiglio sceglie il salotto di Barbara D’Urso per uno dei suoi tipici show. “Non mi invitate mai sulle vostre tv, di voi che le ...

Berlusconi : “Mi votano solo in 5 o 6 su cento - gli italiani sono fuori di testa” : Anni addietro lo aveva detto velatamente dei magistrati. Oggi degli italiani. Berlusconi torna in tv, a Pomeriggio 5, e mostra un’aggressività lontana dal low profile degli ultimi tempi. «Quando c’è da votare quanti votano Berlusconi? 5-6 italiani su 100. Una cosa fuori dal mondo, gli italiani sono quasi tutti fuori di testa. Si guardino allo specc...

Silvio Berlusconi show a Pomeriggio 5 : «Gli italiani sono tutti pazzi». E rimprovera in diretta Barbara D’Urso : Silvio Berlusconi ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Ed è subito show. Il leader di Forza Italia esordisce dicendosi preoccupato per la situazione politica attuale: «sono molto preoccupato per quello che succede intorno a noi, ho 5 figli e 12 nipotini. Ho ripreso a lavorare moltissimo, perché sono preoccupato per come sta andando il mondo. Per questo mi candido in Europa. Mi comprerò o affitterò una casa a Bruxelles». Berlusconi poi ...