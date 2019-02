Belluno | tamponamento tra cabine della seggiovia | tanta paura e due feriti

fanpage

: Civetta, tamponamento tra due cabinovie. Due feriti lievi - corriereveneto : Civetta, tamponamento tra due cabinovie. Due feriti lievi -

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) La cabina di unasu cui viaggiavano sette bambini con la maestra di sci si è improvvisamente bloccata una volta arrivata in cima ma l'impianto ha continuato a portare in cima le altreprovocando un pericoloso. Fortunatamente nessuna conseguenza seria per le persone a bordo ma solo