Basket | l' Olympiacos lascia il campo | e il presidente del Panathinaikos lascia in

Basket - clamoroso in coppa di Grecia : l’Olympiacos si rifiuta di scendere in campo per il 2° tempo col Panathinaikos : Panathinaikos ed Olympiacos si stavano affrontando oggi per la semifinale di coppa di Grecia, ma gli ospiti hanno deciso di interrompere anzitempo l’incontro Basket, coppa di Grecia: succede di tutto tra Panathinaikos ed Olympiacos. Le due squadre sono grandi rivali ed oggi si affrontavano per la semifinale di coppa. Ebbene, il Pana stava comandando l’incontro 40-25 all’intervallo, ma l’Olympiacos ha deciso di non ...