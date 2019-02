Bankitalia,Visco:no attaccata autonomia

: L'allarme di #Visco: 'Grave il crollo degli investimenti' - Agenzia_Ansa : L'allarme di #Visco: 'Grave il crollo degli investimenti' - HuffPostItalia : Il Governatore Visco: 'Non c'è attacco all'autonomia di Bankitalia. Nuova recessione? È possibile, e sarà legata al… - bancaditalia : “Le potenzialità di crescita della finanza di mercato in Italia dipendono in larga misura dall’aumento del numero e… -

"Credo chesia indipendente, non vedo un attacco all'. C'è una visione a volte incerta sulla responsabilità",afferma il governatore di. "C'è chi dice che non ci può essere indipendenza e irresponsabilità e sono d'accordo". "Qualcuno dice che ci sarà un'altra recessione. E' possibile. Le prime due erano di natura finanziaria, questa sarà figlia della crisi economica reale",aggiunge. Poi, "Bisogna intervenire sul debito pubblico. E' un problema serio. Lo spread deve restare sotto quota 300"(Di mercoledì 13 febbraio 2019)