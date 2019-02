Autonomia Regioni | bozza al Cdm ma i nodi restano - De Luca guida la rivolta del Sud

Appello di 130 intellettuali contro Autonomia 'differenziata' Regioni : ... alla Repubblica voluta nel 1946 dal popolo italiano, destinato a portare al massimo il caos politico-amministrativo del Paese anche nei suoi rapporti con l'UE e col resto del mondo. Reso possibile ...

Autonomia/ Il giurista : le Regioni del Sud seguano la strada di Lombardia e Veneto : L'accordo sull'AUTONOMIA differenziata non c'è: sono troppe le questioni aperte tra Lombardia, Veneto e ministeri sulle funzioni da trasferire

Autonomia : Pd Veneto - Roma svela segreto di Fatima : non c'è accordo con le Regioni : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) - “Ancora non c’è accordo: finalmente è stato svelato il segreto di Fatima sull’Autonomia. Ma a Roma, non a Venezia. La Regione non ha mai dato ‘segni di vita’, da mesi chiediamo a Zaia di riferire in aula, un obbligo previsto dalla legge approvata a novembre 2017, senza

Autonomia Regioni - Conte : 'Sarò garante coesione nazionale' : "Rinforzeremo l'Autonomia di alcune Regioni in modo ragionevole e razionale per preservare la coesione nazionale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aggiungendo: "Io sarò il ...

Autonomia - le Regioni che ci stanno e i 'no' : "Bisogna solo applicare le norme esistenti, la legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale che porta il nome di Calderoli" avverte l'assessore regionale all'Economia, docente di Contabilità pubblica ...

Autonomia Lombardia e Veneto : docenti assunti dalle regioni : Le regioni Lombardia e Veneto hanno avviato nel 2018 un percorso di negoziazione con il Governo per il riconoscimento di maggiore Autonomia. Alla base delle richieste vi è l’articolo 116 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario possono gestire direttamente diverse tipologie di funzioni con risorse certe, altrimenti svolte dallo Stato. Tra le competenze che queste regioni potranno esercitare, c’è quella relativa alla ...

Autonomia - lo Spacca-Italia che svuota Roma : 21 miliardi alle Regioni del Nord e trasloco per gli statali : Se ne andranno 21 miliardi. Se ne andranno migliaia di dipendenti. Poi toccherà a chi, attorno a quei soldi e a quelle persone, ha costruito la sua attività. Se l?Italia è...

Lupi - ora il Veneto si allinea al Trentino Alto Adige : “Sugli abbattimenti le Regioni devono poter decidere in Autonomia” : A luglio il governatore Luca Zaia, in controtendenza rispetto al suo partito, la Lega Nord, non aveva firmato la proposta di legge per autorizzare l‘abbattimento dei Lupi. E aveva fatto sapere la sua posizione: “Sul problema dei Lupi decide il ministro”. Lo aveva detto proprio mentre le Province autonome di Trento e di Bolzano, invece, approvavano provvedimenti che consentivano di intervenire a tutela dell’uomo e delle attività ...

Stipendio assistenti all'Autonomia - Anief : soldi alle Regioni prima dell'inizio dell'anno scolastico : ... su proposta del Ministro delegato per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la Famiglia e le disabilità, il Ministro dell'Economia e delle finanze e ...

Per dare più Autonomia alle Regioni basta attuare davvero la Costituzione : La possibilità di chiedere maggiore autonomia regionale su alcune tematiche è nelle prerogative regionali ed è previsto dalla Costituzione. Ma la Costituzione prevede, dagli art. 117 al 120, che queste autonomie avvengano sempre nel rispetto del principio di solidarietà.La Costituzione stabilisce che vadano fissati i LEP, ossia i livelli essenziali di prestazione per alcuni servizi fondamentali, come asili nido, ...

Sud Protagonista presenta a Napoli mozione contro Autonomia secessionista delle Regioni del Nord : Agenzia Vista, Napoli, 07 gennaio 2019 Sud Protagonista presenta a Napoli mozione contro autonomia secessionista delle Regioni del Nord Salvatore Ronghi, segretario federale di Sud Protagonista, e ...

Salvini-Di Maio : sì a donne e bambini della Sea Watch in cambio del sostegno all'Autonomia delle regioni : A settembre sarebbe forse venuto giù il governo. Invece, Matteo Salvini ha ribadito che, per quanto riguarda l'Italia, i porti rimangono chiusi e nessuna nave delle Ong carica di migranti potrà attraccarvi. Ma non ha sbarrato la porta all'ipotesi, formulata dal collega vicepremier Luigi Di Maio d'in

Matteo Salvini garantisce tempi brevi alle Regioni che hanno chiesto l’Autonomia : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini garantisce tempi brevi alle Regioni del Nord in materia di autonomia. “Ci siamo dati dei tempi,

L'Autonomia Regioni del Nord mette a rischio unità nazionale - dice Svimez : Le richieste di autonomia avanzate dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, 'in assenza di riforme costituzionali', potrebbero innescare 'un percorso verso un sistema confederale, nel quale ...