ATP Buenos Aires | niente derby azzurro | Carballes Baena batte Sonego

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale. L’azzurro supera in tre set Nicolás Jarry : Ottime notizie dalla terra rossa di Buenos Aires (Argentina). Lorenzo Sonego (n.109 ATP) ha superato il cileno Nicolás Jarry (n.47 del mondo) con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-3 in 2 ore e 28 minuti di partita e ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale del torneo argentino. Un’ottima prestazione del 23enne nostrano che, nonostante le fatiche delle qualificazioni, ha espresso un Tennis di alto livello, specie dal secondo parziale ...

ATP Buenos Aires – Sonego supera in rimonta il cileno Jarry : per l’azzurro si spalancano le porte degli ottavi : Dopo il primo set perso al tie-break, il tennista italiano alza i giri del motore e si prende una splendida vittoria in tre set Vittoria sudata e meritata per Lorenzo Sonego, che stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Buenos Aires. Il tennista italiano parte male al cospetto del cileno Jarry, indirizzando poi il match su binari favorevoli con il passare dei minuti, riuscendo così a portare a casa la vittoria. Il primo ...