Ariadna Romero all’Isola dei Famosi

LIVE Isola - 5^ appuntamento : Ariadna Romero è una nuova concorrente : Questa sera, mercoledì 13 febbraio alle ore 21:30 andrà in onda su Canale 5 il quinto appuntamento dell'Isola dei famosi. Al timone del programma ci sarà come sempre la Marcuzzi, affiancata dalle due opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Anticipazioni della puntata del 13 febbraio 2019 La puntata dell'Isola dei Famosi 2019 è spostata a mercoledì per recuperare il basso numero di ascolti delle scorse serate e per non rischiare il confronto ...

Ariadna Romero sbarca all’Isola dei Famosi 2019 tra due eliminati e il bacio di Jeremias e Soleil : anticipazioni del 13 febbraio : Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2019 ma il pomeridiano di oggi ha già rivelato che uno dei temi scottanti della serata sarà proprio legato ai primi baci in Honduras. A finire sotto la lente non sono Soleil Stasi e Stefano Bettarini dopo le avances dell'ex corteggiatrice ma addirittura lei e il suo collega di avventura, Jeremias Rodriguez. A quanto pare i due hanno già avuto un primo approccio fisico ...

Isola - Ariadna Romero : "Ho un conto in sospeso con uno dei naufraghi" : L'intervista pre-partenza alla modella cubana, che stasera approderà nel reality di Canale 5: "Parto dopo un periodo...

Anticipazioni Isola dei Famosi - puntata di stasera : sull'isola arriva Ariadna Romero : Non c'è pace nella programmazione dell'Isola dei Famosi che questa settimana subirà una nuova variazione di palinsesto nella speranza di risollevare gli ascolti. Dopo aver visto il reality show andare in onda per due domeniche consecutive, evitando così lo scontro con il Festival di Sanremo, è il mercoledì sera il nuovo giorno scelto per la puntata serale dell'Isola 2019. Nell'appuntamento di stasera si potrà sapere il nome del quarto eliminato ...

Ariadna Romero : età - altezza - peso - figli - misure e marito famoso : Ariadna Romero è una showgirl, attrice e modella cubata naturalizzata italiana. A Cuba frequenta il liceo scientifico poi si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza. Nel 2009 si trasferisce in Italia per fare la modella e qui vive tra Milano e Torino. Il debutto intervisione arriva nello stesso anno, quando viene scelta dal programma (all’epoca condotto da Simona Ventura) ‘Quelli che il calcio’, dove veste i panni della ‘schedina’. Dal 2009 al ...

