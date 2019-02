Anticipazioni Grey' s Anatomy 15x15 | Una festa e il ritorno di Helen Karev

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×13 : una sparatoria in arrivo : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×13: la trama Giovedì 14 febbraio, in America, andrà in onda il tredicesimo episodio del Medical-Drama Grey’s Anatomy. La ABC, come di consueto, ha rilasciato la sinossi ufficiale che anticipa gli eventi salienti dell’episodio. Molte le novità che interesseranno i medici più famosi di Seattle sia dal punto di vista lavorativo che privato. L’episodio intitolato “I walk the ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×14 : nuovi successi per Meredith Grey : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×14: la trama Giovedì 21 febbraio, in America, andrà in onda il quattordicesimo episodio di Grey’s Anatomy 15. Come tutte le puntate del famoso medical-drama, anche il titolo dell’episodio numero 14 trarrà spunto da una canzone famosa. In questo caso si tratta del singolo “I want a new drug” pubblicato nel 1984 dal gruppo musicale statunitense Huey Lewis and The News. ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 11 febbraio su La7 : in arrivo il primo crossover con Station 19 : Lunedì scorso, su La7, sono andate in onda due delle più emozionanti puntate della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy. Le protagoniste indiscusse sono state Jo Wilson, finalmente libera dal giogo del marito Paul, April Kepner in piena crisi religiosa e Miranda Bailey alle prese con un problema cardiaco. Questa sera le avventure tra i corridoi del Grey-Sloan Memorial continueranno ad appassionare i numerosi telespettatori del Medical ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x13 : Una sparatoria e l'arrivo di Jennifer Grey : Fresco di rinnovo per una sedicesima stagione il Medical-Drama Grey's Anatomy è ormai giunto al tredicesimo episodio della quindicesima stagione. Intitolato 'I walk the line' dalla celebre canzone di Johnny Cash, la puntata andrà in onda giovedì 14 febbraio sulla ABC. Come di consueto il network ha rilasciato la trama ufficiale che anticipa gli eventi salienti dell'episodio: "Una sparatoria avvenuta durante una parata sconvolge Seattle, mentre ...

Grey’s Anatomy 15X13 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X13 I Walk the Line va in onda giovedì 14 febbraio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X13: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X13 si intitola I Walk the Line ispirato all’omonimo brano di Johnny Cash, che tradotto in ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x14 : 'Nuovi record per Meredith e relazioni in crescita' : Fresco di rinnovo ufficiale per una sedicesima stagione e attualmente impegnato con i vertici della ABC per ulteriori rinnovi, Grey's Anatomy si avvicina a grandi passi all'attesissimo record dei 332 episodi, con il quale sorpasserà il diretto concorrente 'E.R Medici in prima linea', come Medical Drama più longevo della tv americana. L'episodio in questione sarà il quindicesimo della stagione in corso e benché la ABC non abbia ancora rilasciato ...

Grey’s Anatomy 15X12 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X12 Girlfriend in a Coma va in onda giovedì 7 febbraio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X12: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X12 si intitola Girlfriend in a Coma ispirato all’omonimo brano degli The Smiths, che ...

L’incontro di Meredith e suo padre Thatcher in Grey’s Anatomy 15×11 - Anticipazioni video - trama e foto : Già anticipato dai precedenti episodi nella prima parte di stagione, l'incontro di Meredith e suo padre Thatcher in Grey's Anatomy 15x11, dal titolo The Winner Takes It All, va in onda giovedì 31 gennaio su ABC negli Stati Uniti (a marzo in Italia su FoxLife, canale 114 di Sky). Il primo sneak peek dall'episodio mostra Meredith recarsi nella casa di cura in cui suo padre, che non vede dai tempi del funerale di sua sorella Lexie, è ricoverato ...

Grey’s Anatomy 15X11 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X11 The Winner Takes It All va in onda giovedì 31 gennaio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X11: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X11 si intitola The Winner Takes It All ispirato all’omonimo brano degli ABBA, che tradotto ...

Anticipazioni Grey's Anatomy 15x12 : Tra matrimoni in crisi e triangoli amorosi : Come di consueto la ABC, network americano che trasmette le puntate inedite di Grey's Anatomy, ha rilasciato la sinossi ufficiale del dodicesimo episodio della quindicesima stagione. "Durante le festività natalizie Meredith prova a far chiarezza sulla sua vita sentimentale grazie all'aiuto di un paziente. Il matrimonio tra Miranda e Ben è sempre più in crisi. Nel frattempo Betty fa una rivelazione inaspettata che sconvolge Owen e ...

Il padre di Meredith in Grey’s Anatomy 15 per chiudere il cerchio - promo e Anticipazioni del ritorno di Thatcher : Dopo la première invernale con cui la serie è tornata in onda negli Stati Uniti e con cui riprenderà la programmazione italiana dal 25 febbraio su FoxLife, sarà il ritorno in scena del padre di Meredith in Grey's Anatomy 15 ad animare l'undicesimo episodio di questa stagione. Già introdotto nel sesto episodio, il tema del rapporto tra Meredith e suo padre Thatcher Grey sarà affrontato nell'undicesimo, che di preannuncia come quello dell'addio ...

Grey’s Anatomy 15X10 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X10 Help, I’m Alive va in onda giovedì 24 gennaio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X10: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X10 si intitola Help, I’m Alive ispirato all’omonimo brano di Metric, che tradotto in ...

Grey’s Anatomy 15X09 : trama - Anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X09 Shelter from the Storm va in onda giovedì 17 gennaio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X09: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X09 si intitola Shelter from the Storm ispirato all’omonimo celebre brano di Bob Dylan, che ...

Soli due episodi di Grey's Anatomy 14 su La7 - dal tumore di Amelia alla scelta di Riggs : Anticipazioni del 14 e 21 gennaio : Se il sesto è un episodio piuttosto a se stante nell'economia della trama di questa stagione, il settimo è invece un episodio speciale, il numero 300 della serie, che attraverso tre sosia e tante ...