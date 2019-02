Alfa Romeo | full immersion per Raikkonen e Giovinazzi con i modelli di serie del Biscione

F1 – Raikkonen e Giovinazzi protagonisti di una giornata speciale con l’Alfa Romeo sul circuito di Balocco [GALLERY] : Accanto ai piloti la gamma Alfa Romeo che rappresenta la massima espressione di sportività e bellezza: Giulietta Veloce, Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio, per un’esperienza sul circuito di Balocco che anticipa una stagione ricca di entusiasmo I piloti del team di Formula 1 “Alfa Romeo Racing” hanno vissuto una giornata all’insegna del brand Alfa Romeo presso il celebre Proving Ground di Balocco, iconico ...

Alfa Romeo Racing - Giovinazzi : 'E' arrivato il grande momento - non vedo l'ora di iniziare' : Ho sempre svolto il mio lavoro di tester dando il massimo e alla fine il lavoro è stato ripagato, è arrivato un sedile ufficiale, ma non è un traguardo, un inizio: ce ne sono solo 20 al mondo e ...

F1 – L’entusiasmo di Raikkonen alla vigilia dell’esordio in Alfa Romeo : “presentazione Ferrari? Inutile guardarla! Io come Valentino Rossi” : Dal compleanno di Valentino Rossi alla presentazione della Ferrari, Raikkonen motivato e carico per la nuova avventura in Alfa Romeo Giornata importantissima per la F1: oggi è stata svelata la nuova Mercedes W10 e si attende di scoprire ancora anche la nuova livrea di Red Bull e Racing Point. In concomitanza con la presentazione della nuova monoposto delle Frecce Argento, Giovinazzi e Raikkonen sono stati protagonisti a Balocco ...

Asta record per un'Alfa Romeo d'epoca : La 8C 2900 B Touring Berlinetta, grazie al motore otto cilindri da 180 cavalli, era considerata la vettura di serie più veloce del mondo prima della Seconda guerra mondiale e poteva raggiungere una ...

Alfa Romeo : il piano di rilancio è a rischio o è solo in fase di revisione? : Ho collaborato con diverse testate online, occupandomi di temi differenti ma senza mai abbandonare il mondo dei motori ed, in particolare, il settore auto che ormai seguo quotidianamente con l'...

Alfa Romeo GTV : LP Design realizza un nuovo progetto digitale della Gran Turismo Veloce : ... piena occupazione a Modena grazie alla produzione della Alfieri Written by Alessio Salome Dopo il diploma in Ragioniere-Programmatore, inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera,...

F1 – Giovinazzi come Valentino Rossi : il pugliese dell’Alfa Romeo da Aldo Drudi per un casco speciale : Giovinazzi da Aldo Drudi per un casco speciale ‘alla Valentino Rossi’ per la sua stagione 2019 in F1 con l’Alfa Romeo Antonio Giovinazzi esordirà ufficialmente come pilota di F1 nella stagione 2019: il pugliese è infatti stato scelto dall’Alfa Romeo per affiancare Kimi Raikkonen nel nuovo Mondiale a quattro ruote. Un’emozione incredibile per il pilota di Martina Franca, che raggiunge un sogno che coltivava sin ...

Alfa Romeo E-Sprint : ipotesi di B-SUV sportivo a zero emissioni [FOTO] : Pol Santos immagina un B-SUV 100% elettrico in grado di sostituire un modello apprezzato come l’Alfa Romeo Mito Secondo il Piano industriale Alfa Romeo presentato lo scorso giugno, entro il 2022 dovrebbero debuttare due nuovi SUV che andranno a posizionarsi rispettivamente al di sopra e al di sotto dell’attuale Stelvio. Con l’uscita di scena della Mito, ci sarebbe posto per un ulteriore modello a ruote alte di segmento “B” che potrebbe ...

Auto storiche : al Retromobile 2019 un’Alfa Romeo da 16 - 7 milioni di euro [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...