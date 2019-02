Aids | vaccino italiano riduce serbatoio virus latente nell’organismo

Aids - vaccino italiano libera i malati dai farmaci a vita : Ad oggi, ben 40 milioni di persone nel mondo convivono con l'HIV, la metà delle quali senza ricevere alcuna terapia. E la cura richiede ancora molti sforzi, investimenti e strategie per l'...

Aids - vaccino abbatte il 90% del virus latente : lo studio condotto in otto centri clinici italiani : Un vaccino in grado di abbattere del 90% – dopo 8 anni dalla vaccinazione – il “serbatoio di virus latente”, inattaccabile dalla sola terapia. Si chiama Tat ed è un nuovo vaccino contro l’Hiv, che apre una nuova via contro l’infezione. I risultati, pubblicati su Frontiers in Immunology, sono relativi a un follow-up durato 8 anni su pazienti immunizzati con il vaccino messo a punto da Barbara Ensoli, direttore Centro ...

Lotta all'Aids - il vaccino italiano abbatte il 90% del serbatoio di virus inattaccabile : E' il risultato della ricerca, durata 8 anni e pubblicata su Frontiers in Immunology, di pazienti immunizzati con la terapia messa a punto da Barbara Ensoli dell'Istituto Superiore di Sanità