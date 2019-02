Chicos Mambo ' Tutu | annullato il tour italiano e la data a Padova del 13 febbraio

padovanews

: Rubati i costumi di scena, Chicos Mambo costretti a rinviare lo spettacolo - LiguriaOggi : Rubati i costumi di scena, Chicos Mambo costretti a rinviare lo spettacolo - salutiawilli : RT @Teatroit: Lo spettacolo avrebbe dovuto debuttare a teatro il 12 febbraio a Milano. La compagnia spagnola #ChicosMambo ha subito il furt… - varesenews : Rubano i costumi di scena, annullato lo spettacolo dei Chicos Mambo -

(Di martedì 12 febbraio 2019) Con l'auspicio di poter riprogrammare presto la, l'organizzazione comunica che i biglietti acquistati possono essere utilizzati per altri spettacoli in programma. Per cambi-e informazioni è ...