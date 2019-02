Watch Dogs 3 in arrivo su PS5 e Xbox Scarlett? Scoperto il marchio registrato

Pioneer : il gioco di esplorazione spaziale di Ubisoft mostrato in Watch Dogs 2 sarebbe stato trasformato in uno sparatutto multiplayer cooperativo : Pioneer, quello che doveva essere un titolo di esplorazione spaziale sviluppato da Ubisoft, sarebbe stato trasformato in uno sparatutto multiplayer co-op, secondo quanto riferito.Kotaku afferma che Pioneer sarebbe ancora in fase di sviluppo, ma la visione originale di un gioco di esplorazione spaziale non violento sarebbe stata scartata. Il gioco ora dovrebbe essere uno sparatutto multiplayer co-op sviluppato con il motore Anvil di Rainbow Six. ...

Pioneer - il gioco di esplorazione spaziale mostrato all'interno di Watch Dogs 2 - sarebbe stato cancellato : Coloro che hanno una buona memoria potrebbero ricordare che, nel 2016, Ubisoft cominciò a parlare di un nuovissimo gioco di esplorazione spaziale all'interno di Watch Dogs 2, nome in codice Pioneer. Beh, a quanto pare, c'è qualche brutta notizia per chi ha pazientemente aspettato il suo arrivo: il gioco potrebbe essere stato cancellato.Come segnala Eurogamer.net, Pioneer è arrivato per la prima volta all'attenzione dei giocatori nel 2016 ...