Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 11 FEBBRAIO 2019 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA PIU’ AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA E DA QUI CODE A TRATTI FINO ALLA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA PER LAVORI SI RALLENTA TRA LA CASSIA E LA TRIONFALE PIU’ AVANTI PER TRAFFICO CODE ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 11 FEBBRAIO 2019 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA PIU’ AVANTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA E DA QUI CODE A TRATTI FINO ALLA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA TRIONFALE E CASAL LUMBROSO PROSEGUENDO TRA LA Roma FIUMICINO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 11 FEBBRAIO 2019 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA VIA APPIA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA SALARIA E LA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 11 FEBBRAIO 2019 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA CASILINA E TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA LA TRIONFALE E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 11 FEBBRAIO 2019 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA DA QUI RALLENTAMENTI FINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO REGOLARE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA SULL’A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CARSOLI E VICOVARO IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO SULLA FLAMINIA, CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO PER LAVORI CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DELLE PROVINCE VITERBO DIRETTRICE PRINCIPALE: AI Roma-FIRENZE STRADE PRINCIPALI: SS675 UMBRO-LAZIALE (COLLEGA CIVITAVECCHIA AL NODO INTERMODALE DI ORTE SS3 FLAMINIA SS2CASSIA SS1 CASSIA CIMINA (SR2 CASSIA –VITERBO) SP493 BRACCIANENSE LOCALITA’: SANTA LUCIA/SANTA BARBARA/BUON RESPIRO/LE FARINE, PONTE DI CETTI/CAMPOLUNGO STRADE DEL CENTRO ABITATO CASSIA CODE TRA PORTA RomaNA E VIALE TRIESTE/VIA GARBINI A VITERBO, RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA SULL’A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CARSOLI E VICOVARO IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO SULLA FLAMINIA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’A24 Roma-TERAMO CODE DI 3 KM PER LAVORI TRA CARSOLI E VICOVARO IN DIREZIONE Roma SULLA FLAMINIA, CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO PER LAVORI CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA SULLA COLOMBO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA FLAMINIA, CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO PER LAVORI CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA ACILIA E VIA PINDARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL LITORALE SUD DI Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA ACILIA E VIA PINDARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL LITORALE SUD DI Roma RALLENTAMENTI A TORVAIANICA VIA SAN FRANCISCO E VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA APPIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DELLE PIAGGE A VIALE MANNELLI IN DIREZIONE TIVOLI RALLENTAMENTI IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA VIA DEI LAGHI, A MARINO SI STA IN CODA TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA LA DIRAMAZIOEN Roma SUD E L’AREA DI SERVIZIO PRENESTINA IN DIREZIONE NORD SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA LAURENTINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA LAURENTINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO, ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN VEICOLO IN FIAMME SI STA IN CODA TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA, PERCORRENDO VIA CASILINA SI RALLENTA A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PENULTIMA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALE DIVIETO TOTALE NELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 10 | 30
VIABILITA’ DEL 11 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 10:30 (Di lunedì 11 febbraio 2019) VIABILITA’ DEL 11 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER LAVORI TRA LA VIA DEL MARE E LA Roma FIUMICINO PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA AL KM 50+000 ALTEZZA VIA DEL GENIO CIVILE LA CARREGGIATA E’ STATA CHIUSA E IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA COMPLANARE SEMPRE SULLA PONTINA PER LAVORI SI STA IN FILAN TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO VERSO Roma PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO, OGGI NON VERRANNO EFFETTUATE CAUSA MALTEMPO LE CORSE: PONZA FORMIA DELLE ORE 14.30 –VENTOTENE FORMIA DELLE ORE 15.00 SOPPRESSA ANCHE LA CORSA VELOCE FORMIA PONZA DELLE ORE 14.30 INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI NUOVO ORARIO FERIALE PER LA LINEA 09 AL FINE DI MIGLIORARE IL SERVIZIO DI ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 10:30', su #spreaker… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-02-2019 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-02-2019 -
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