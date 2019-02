Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA SULL’A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CARSOLI E VICOVARO IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO SULLA FLAMINIA, CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO PER LAVORI CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DELLE PROVINCE VITERBO DIRETTRICE PRINCIPALE: AI Roma-FIRENZE STRADE PRINCIPALI: SS675 UMBRO-LAZIALE (COLLEGA CIVITAVECCHIA AL NODO INTERMODALE DI ORTE SS3 FLAMINIA SS2CASSIA SS1 CASSIA CIMINA (SR2 CASSIA –VITERBO) SP493 BRACCIANENSE LOCALITA’: SANTA LUCIA/SANTA BARBARA/BUON RESPIRO/LE FARINE, PONTE DI CETTI/CAMPOLUNGO STRADE DEL CENTRO ABITATO CASSIA CODE TRA PORTA RomaNA E VIALE TRIESTE/VIA GARBINI A VITERBO, RALLENTAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA SULL’A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CARSOLI E VICOVARO IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO SULLA FLAMINIA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RALLENTAMENTI TRA L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 NEI DUE SENSI DI MARCIA SULL’A24 Roma-TERAMO CODE DI 3 KM PER LAVORI TRA CARSOLI E VICOVARO IN DIREZIONE Roma SULLA FLAMINIA, CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO PER LAVORI CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA SULLA COLOMBO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA FLAMINIA, CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO PER LAVORI CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA ACILIA E VIA PINDARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL LITORALE SUD DI Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA ACILIA E VIA PINDARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL LITORALE SUD DI Roma RALLENTAMENTI A TORVAIANICA VIA SAN FRANCISCO E VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA APPIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DELLE PIAGGE A VIALE MANNELLI IN DIREZIONE TIVOLI RALLENTAMENTI IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA VIA DEI LAGHI, A MARINO SI STA IN CODA TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO RIBALTATO TRA LA DIRAMAZIOEN Roma SUD E L’AREA DI SERVIZIO PRENESTINA IN DIREZIONE NORD SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA LAURENTINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA LAURENTINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO, ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER UN VEICOLO IN FIAMME SI STA IN CODA TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA, PERCORRENDO VIA CASILINA SI RALLENTA A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA PENULTIMA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALE DIVIETO TOTALE NELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO PENULTIMA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALE DIVIETO TOTALE NELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 07.30 ALLE ORE-12.30 A SEGUIRE DALLE 16.30 ALLE 20.30 IL FERMO E’ ESTESO ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6 A SABAUDIA: OGGI DOMENICA 10 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO PENULTIMA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALE DIVIETO TOTALE NELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 07.30 ALLE ORE-12.30 A SEGUIRE DALLE 16.30 ALLE 20.30 IL FERMO E’ ESTESO ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6 PASSIAMO AL TRASPORTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 10 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioEN E’ REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO INFATTI, IL TRAFFICO E’ INDICATO SCORREVOLE AD ECCEZIONI DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA AURELIA, IN LOCALITA’ ARANOVA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PENULTIMA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALE DIVIETO TOTALE NELLA FASCIA VERDE NELLE FASCE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 09 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’AUTOSTRADA A1; QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO; TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA ...