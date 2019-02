Venezuela | appello Guaidó a militari

Venezuela - l’appello di Juan Guaidò al Papa : “Ci aiuti per porre fine all’usurpazione” : Attraverso i microfoni di Sky Tg24 Juan Guaidò rivolge un appello a Papa Francesco, chiedendo un aiuto per la situazione in Venezuela: "Faccio un appello affinché tutti quelli che possono aiutarci, come il Santo Padre, come il resto della diplomazia, possano collaborare per la fine dell’usurpazione, per un governo di transizione, e a portare a elezioni veramente libere in Venezuela".Continua a leggere