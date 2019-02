Ungheria | Orban vara piano straordinario per la natalità

Ungheria : il discorso alla nazione di Viktor Orbán : Il premier annuncia misure per rilanciare la natalità, parla di migranti ed economia. Intanto gli ungheresi continuano a scendere in strada

Ungheria : discorso Orban alla nazione - attacchi a Soros e a politica migratoria dell'Ue : Budapest, 10 feb 16:19 - , Agenzia Nova, - Non c'è mai stato un anno migliore del 2018: con queste parole il premier ungherese, Viktor Orban, ha iniziato il suo discorso sullo stato... , Res,

Ungheria : movimento anti-Orban - manifestanti in calo : Circa 2.000 persone hanno sfilato nel centro di Budapest per protestare contro la legge sul lavoro e la politica …

Ungheria - in 10mila in piazza contro Orbán. Il governo : li paga Soros : Si riaccende la protesta contro Orbán. Almeno 10mila persone sono scese in piazza a Budapest, il 5 gennaio, per manifestare contro la cosiddetta «legge schiavitù» approvata dal governo a dicembre, ...

Ungheria - statua Imre Nagy rimossa a Budapest/ Il martire della rivolta è per Orban "comunista tra i peggiori" : Il governo ungherese ha fatto rimuovere una statua dedicata all'ex primo ministro Imre Nagy, eroe della rivoluzione contro i sovietici

Orban il sovranista rende l'Ungheria schiava delle multinazionali : sovranista sì, ma schiavo della peggior globalizzazione. Questa sembra la linea presa da Orban e dal suo governo. Da anni il leader nazionalista ungherese ci riempie di chiacchiere sovraniste, di frontiere, barriere e muri. Rifiuta i migranti, li fa espellere senza regole, anche i minori. Ha creato un clima da guerra nel suo paese, quasi fosse circondato da nemici.Con la maggioranza che possiede si permette derive autoritarie come il ...

Ungheria - tutte contro Orban : Ungheria, le proteste contro OrbanUngheria, le proteste contro OrbanUngheria, le proteste contro OrbanUngheria, le proteste contro OrbanUngheria, le proteste contro OrbanUngheria, le proteste contro OrbanUngheria, le proteste contro OrbanUngheria, le proteste contro OrbanUngheria, le proteste contro OrbanUngheria, le proteste contro OrbanUngheria, le proteste contro OrbanUngheria, le proteste contro OrbanUngheria, le proteste contro ...

Ungheria - parla il deputato malmenato : ‘Finita illusione di essere una democrazia regime di Orbán fondato sulla corruzione’ : Hadházy Ákos è il parlamentare ungherese scaraventato a terra dalla security del palazzo della tv pubblica perché aveva provato a entrare nell’edificio e chiedere di leggere un comunicato dei manifestanti che da giorni riempiono le strade di Budapest per protestare contro il governo di Viktor Orbán. Fino al 2013 membro di Fidesz, il partito del premier, e fino a questa estate esponente dei Verdi, oggi è indipendente. E’ impegnato ...

L'Ungheria rabbiosa di Orbán che somiglia così tanto ad Anna Édes : Il cuore dolce della Mittleuropa è in tumulto. I cronisti stanno cercando di capire, in queste ore, in che modo e se la rabbia dei gilet gialli sia apparentata a quella degli ungheresi che per giorni e notti sono scesi in piazza contro la “legge degli schiavi” appena approvata dal governo di Victor

Ungheria - ancora proteste contro Orban : no alla legge 'schiavitù' : Le manifestazioni contro la legge sugli straordinari hanno assunto col passare dei giorni un significato più ampio, portando in piazza un diffuso malcontento contro il regime instaurato dal premier ...

Ungheria - migliaia in piazza contro Orban Picchiati due deputati dell’opposizione : Sesto giorno di proteste contro Viktor Orban a Budapest, dove oggi c’è stata un’allarmante aggressione a due deputati dell’opposizione. I parlamentari, guidati da Akos Hadhazy (indipendente) e Bernadett Szell (Verdi), avrebbero voluto leggere alcune delle rivendicazioni dei manifestanti davanti alle telecamere della tv di Stato: sono stati invece Picchiati e sbattuti fuori dai guardiani dell’emittente. migliaia di persone sono tornate in ...

Ungheria - migliaia di studenti e lavoratori in piazza contro Orbán e la 'legge schiavitù' : «È una decisione politica che mira a estendere il controllo del governo sul potere giudiziario», ha dichiarato il direttore di Amnesty International Ungheria, Dávid Vig. In una nota ufficiale, il ...

Ungheria - Orban sfida ancora la Ue : via libera a “legge sulla schiavitù” e alla riforma per controllare i giudici : Viktor Orbán torna a provocare le istituzioni dell’Unione europea, oltre che i suoi alleati del Partito Popolare Europeo, con una nuova riforma del sistema giudiziario approvata mercoledì dal Parlamento di Budapest. Con l’appoggio della maggioranza dell’assemblea, il governo a guida Fidesz ha ottenuto l’ok alla creazione di un nuovo organo giudiziario per risolvere questioni relative alla pubblica amministrazione. Un nuovo tentativo di ...

Ungheria - 500 giornali e tv confluiscono nella fondazione vicina al premier Orban “Controllo come a tempi del comunismo” : Circa 500 media, tra nazionali e locali, raggruppati in una fondazione i cui vertici sono in mano a uomini direttamente o indirettamente legati al partito di governo ungherese Fidesz e che non sarà sottoposta ai controlli del garante nazionale sulla concorrenza, dando così vita alla “più grande concentrazione di media pro-governativi della storia dell’Unione europea”. L’ultima puntata della guerra tra il premier magiaro, Viktor ...