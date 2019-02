Trump litiga con l’Arabia Saudita Come risponderà il cartello del petrolio?

wired

(Di lunedì 11 febbraio 2019) (foto: Reuters / Jonathan Ernst) L’Opec non è un nemico degli Stati Uniti. Questo è il messaggio chiaro e semplice che l’Organizzazione dei paesi esportatori dista cercando da mesi di far arrivare a Washington. La voce della preparazione di una campagna di lobby all’interno dei gruppi di interesse americani nel mondo delsi è fatta recentemente più insistente, ed è un chiaro segnale delle turbolenze internazionali, e nello specifico di un rapporto sempre più controverso fra Stati Uniti da una parte e Arabiadall’altra.Lo scorso gennaio, a poche settimane dall’ultimo vertice di Vienna, nel quale l’Opec è riuscita a trovare un accordo – chiamato Opec+ – con i paesi non-Opec (Russia in testa) per un taglio deciso della produzione di, è giunta la notizia dal Wall Street Journal che per la prima volta, nei quasi 60 anni dell’organizzazione, era ...