Tria con Bankitalia | ' Ente indipendente che va difeso'

Bankitalia : Tria prende le distanze da Di Maio-Salvini. Asse con Mattarella per riconfermare Signorini? : "L'indipendenza di Bankitalia va difesa, mi sono già espresso". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria blinda Palazzo Koch dopo gli attacchi dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che hanno parlato della necessità di azzerare i vertici di Bankitalia e Consob.

Contatti Tria-Colle. Ipotesi Signorini bis anche con il no del governo : Giovanni Tria, il ministro dell'Economia, lo capisce benissimo. anche di recente si è confrontato al Quirinale e tra l'altro ha dall'inizio un ottimo rapporto con i vertici della Banca d'Italia. Il ...

Di Maio e Salvini insistono su Bankitalia e Consob. Ma Tria : 'L'indipendenza va difesa' : Per Giovanni Tria è importante difendere l'indipendenza della Banca d'Italia. 'È un'affermazione prettamente istituzionale, ovvia e già espressa', ha chiarito la portavoce del ministro dell'Economia. 'Le parole di Tria non sono indirizzate contro nessuno', ha aggiunto. Acqua sul fuoco per non alimentare un nuovo fronte con gli agguerriti vicepremier, d'accordo sulla necessità di azzerare ...

Bankitalia - Tria : “L’indipendenza va difesa”. Di Maio : “Non attacchiamo l’istituzione ma serve discontinuità” : Mentre gli alleati di governo Luigi Di Maio e Matteo Salvini ribadiscono che su Bankitalia “c’è bisogno di discontinuità“, il ministro dell’Economia Giovanni Tria per la prima volta commenta lo stop al rinnovo del mandato del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini dicendo all’Ansa che l’’indipendenza di via Nazionale “va difesa, mi sono già espresso”. Poche parole che, oltre a confermare ...

