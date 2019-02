Torino | Chiara Appendino è sotto scorta | “La sindaca è nel mirino degli anarchici”

Torino - la caduta di Giordana e l’ascesa di Pasquaretta (fino all’inchiesta) : così si è sciolta la triade di Chiara Appendino : La triade di Chiara Appendino si è sciolta. Due diverse inchieste delle procura di Torino, sempre condotte dai carabinieri della polizia giudiziaria e sempre coordinate dal sostituto procuratore Gianfranco Colace, hanno fatto saltare prima il capo di gabinetto Paolo Giordana e poi il portavoce Luca Pasquaretta. I due uomini erano entrambi contrastati dai consiglieri del Movimento 5 stelle, ma la sindaca ha avuto due atteggiamenti diversi con ...

"Fare famiglia" - incontro al Sermig di Torino con Gigi De Palo e Anna Chiara Gambini : Negli ultimi anni, l'Università ha ospitato figure di ogni orientamento, credenti e non credenti, nel campo della cultura e dei media, dell'economia e della politica, della solidarietà e dell'arte. ...

Serie A Torino - dichiarazioni lesive nei confronti degli arbitri : deferito Cairo : "Con la Juve - aveva detto Cairo ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - siamo particolarmente sfortunati" . Secondo il presidente del Torino la Var doveva entrare in azione almeno in due occasioni: ...

Aereo British diretto a Torino dichiara emergenza e atterra a Parigi : Roma, 26 dic., askanews, - L'Aereo della British Airways BA2578 decollato da Londra Gatwick alle 15:39 e diretto a Torino è atterrato invece all'aeroporto Charles de Gaulle a Parigi, dopo avere ...