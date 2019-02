Torino | anarchici lanciano molotov contro il carcere

Gli anarchici spaventano Torino. Appendino finisce sotto scorta : Il giorno dopo la guerriglia di Torino, dopo le molotov e gli autobus sfasciati, la prefettura dispone la scorta per la sindaca Chiara Appendino. Lei, cinquestelle, con una maggioranza che in alcune occasioni ha spalleggiato i centri sociali, finisce nel mirino degli anarchici. «Appendino appesa» hanno scritto sui muri del centro, prima ancora che ...

Torino - nuovi scontri : anarchici lanciano molotov nel carcere - crolla capannone. Questore : “Asilo era covo di sovversivi” : Quarto giorno di proteste a Torino contro lo sgombero dell’Asilo occupato. Domenica gli anarchici hanno preso di mira il carcere ‘Lo Russo-Cotugno’, nel quartiere periferico delle Vallette, dove sono detenuti gli 11 arrestati per la guerriglia urbana che sabato ha devastato il centro. Hanno lanciato molotov contro il muro perimetrale e una bomba carta ha superato la cinta incendiando l’isola ecologica che si trova dentro il ...

Torino - nuovo raduno degli anarchici : 18.42 nuovo raduno degli anarchici a Torino dopo le tensioni di ieri in città che hanno portato all'arresto di 11 manifestanti. Un gruppo di persone si sono ritrovate nel tardo pomeriggio di oggi, questa volta in corso Cirinnato, in periferia. Non è escluso che il presidio si muova in corteo verso il carcere di Torino dove sono detenuti i militanti finiti in manette durante lo sgombero dell'ex Asilo occupato di giovedì e quelli fermati per ...

Torino - guerriglia degli anarchici/ 12 arresti - caos e devastazione - Salvini 'Pacchia finita anche per loro' : guerriglia a Torino da parte degli anarchici, che hanno devastato parte della città come protesta contro la chiusura dell'Asilo di via Alessandria

Bombe carta e paura - gli anarchici scatenano la guerriglia a Torino : Bruciano i cassonetti non lontano dal centro. Si sgretolano le vetrate. Nel sabato dello shopping, quando la movida sta per iniziare, quando le famiglie stanno ancora passeggiando davanti alle vetrine, esplode la follia di chi, vestito di nero, con i caschi e le maschere sul viso, vuol vendicarsi di un «sopruso» che sopruso non è. La Polizia ha chi...

Torino - violenti scontri tra anarchici e polizia per sgombero di un centro sociale -VIDEO : Pomeriggio e serata di violenta tensione a Torino dove si sono dati appuntamento circa 500 anarchici per un corteo partito da piazza Castello verso la zona nord della città. L'intenzione era di ...

Torino - scontri anarchici in centro : 12 manifestanti fermati : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Torino - lacrimogeni e idranti in centro città : scontri anarchici-polizia : Tensione altissima durante il corteo degli anarchici a Torino organizzato per esprimere solidarietà contro lo sgombero dell'Asilo di via Alessandria. Si sono registrati violenti scontri soprattutto ...

Torino - video guerriglia e scontri a corteo anarchici/ Ultime notizie : assaltato bus - Salvini "infami" : Torino, anarchici seminano panico durante corteo: guerriglia e scontri con polizia. E assaltano un bus. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Infami"

Scontri a Torino tra polizia e manifestanti anarchici - feriti e 12 fermati : Scontri a Torino tra gruppi anarchici e polizia che ha risposto agli assalti con lacrimogeni e idranti. I manifestanti hanno incendiato cassonetti, auto e gettato bombe carta. Diversi sarebbero i ...

Torino - scontri durissimi e assalti ai bus al corteo degli anarchici : Pesanti scontri a Torino durante il corteo degli anarchici che protestavano contro lo sgombero dell'Asilo occupato di via Alessandria. La polizia ha lanciato lacrimogeni contro i manifestanti mentre ...

Guerriglia urbana a Torino - scontri tra anarchici e Digos : bloccato il centro | Dodici fermati - 4 feriti : uno in codice rosso | Foto : Pietre e petardi contro le forze dell'ordine, cassonetti rovesciati e incendiati, vetrate spaccate e bus danneggiati

