The Bold Type | Ragazze audaci | Sex and the City per Millennial

tvzap.kataweb

: RT @simonaumberta: Interessante, vorrei vedere #Purl di @DisneyPixarIT @DisneyPixar #genderequity - simonaumberta : RT @simonaumberta: Interessante, vorrei vedere #Purl di @DisneyPixarIT @DisneyPixar #genderequity - cdlm1975 : RT @DilettaLeotta: Scopri tutti gli eventi di The Bold Society #theboldsociety #kiaproceed - ajmack22 : @peterfletcher12 @Bold_JStewart @Mike_The_Force @futpump Hahahahaha brilliant -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) “Mi aspetto che abbiate delle avventure, che vi innamoriate, che abbiate il cuore spezzato; mi aspetto che facciate sesso con le persone sbagliate e con quelle giuste; mi aspetto che facciate errori e chiediate scusa, mi aspetto che prendiate la rincorsa e facciate un salto” (dal discorso della direttrice di Scarlet – Jacqueline Carlyle)Una rivista femminile, New York, una giovane ragazza appena diventata redattrice, una super boss in tacco 12, sfilate di moda, l’amicizia quella vera tra 3 giovani donne, un amore lesbo multietnico e articoli sull’orgasmo o su come stalkerare il proprio ex instalkerabile: no non è il Diavolo veste Prada e non è neppure il prequel di Sex and The, anzi forse è proprio come sarebbe dovuto essere il prequel della storia di Carrie e le altre e invece non è stato. Stiamo parlando di The(in ...