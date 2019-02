Tennis | Ranking ATP 11 febbraio | Novak Djokovic sul trono | Matteo Berrettini entra

Tennis - Ranking WTA (4 febbraio) : Naomi Osaka davanti a tutte - Camila Giorgi la n.1 azzurra : Dopo i tanti cambiamenti dettati dagli Australian Open, non muta in modo significativo la situazione al vertice del Tennis mondiale femminile. In vetta per la seconda settimana consecutiva troviamo la giapponese Naomi Osaka, vincitrice Melbourne, vantando un vantaggio di 1110 punti sulla ceca Petra Kvitova. Un vantaggio che si è dilatato anche perché Kvitova non ha confermato il titolo a San Pietroburgo. In terza posizione Simona Halep, seguita ...

Tennis - Ranking ATP (4 febbraio) : Novak Djokovic sempre in vetta - Fabio Fognini il migliore azzurro : Non cambia la situazione ai vertici del Ranking mondiale del Tennis, anche per via del turno preliminare di qualificazione di Coppa Davis che si è tenuto nel weekend. Il serbo Novak Djokovic, dopo essersi imposto a Melbourne per la settima volta in carriera, è saldamente in vetta ed è alla quattordicesima settimana consecutiva al comando (la 237esima complessiva), con 2.635 punti di vantaggio sullo spagnolo Rafael Nadal, mentre in terza piazza ...

Tennis - Ranking ATP : Djokovic sempre più leader. Federer cala. Fognini quindicesimo : ROMA - Continua il dominio di Novak Djokovic . Con il settimo successo agli Australian Open , il serbo consolida la prima posizione nel Ranking ATP e stacca ulteriormene Rafa Nadal . La sua permanenza ...

Tennis - Ranking WTA (28 gennaio 2019) : Naomi Osaka nuova numero del mondo - Giorgi miglior azzurra : Naomi Osaka è la nuova numero uno del mondo. La giapponese grazie alla vittoria negli Australian Open 2019 è salita in vetta al Ranking. Al secondo posto c’è Petra Kvitova, sconfitta in finale proprio da Osaka. La migliore delle azzurre è Camila Giorgi in 27esima posizione. Top 10 WTA (Ranking al 28.01.2019) 1 Naomi Osaka (Giappone) 7030 2 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 6290 3 Simona Halep (Romania) 5582 4 Sloane Stephens (USA) 5307 5 ...

Tennis - Ranking ATP (28 gennaio) : Djokovic sempre numero uno - Federer scende in classifica. Cinque azzurri nella Top 100 : La vittoria agli Australian Open 2019 ha consolidato il primato nel Ranking ATP di Novak Djokovic. Il serbo ha conquistato il suo settimo titolo a Melbourne. Seconda posizione per Rafael Nadal, mentre sale al terzo posto Alexander Zverev, che ha preso la posizione di Roger Federer, sprofondato in sesta posizione dopo aver perso i punti della vittoria dello scorso anno. Ottime indicazioni per il Tennis italiano con Cinque azzurri nella Top 100. ...

Tennis - Ranking ATP (14 gennaio) : Novak Djokovic sempre sul trono - Fabio Fognini numero uno italiano : Oggi in quel di Melbourne (Australia) il primo Major dell’anno 2019 ha preso il via e al termine delle due settimane australiane il Ranking ATP potrà risultarne influenzato. Al momento nessuna variazione nella top-10. Il serbo Novak Djokovic resta in vetta, giunto all’undicesima settimana consecutiva sul trono del Tennis mondiale (la numero 234 in carriera). A seguire troviamo lo spagnolo Rafael Nadal, sempre a 1.655 punti dal 31enne ...

Tennis - Ranking WTA (14 gennaio 2019) : risale Petra Kvitova - perde una posizione Camila Giorgi : Alla vigilia degli Australian Open ecco la graduatoria con la quale si presentano le donne al primo Slam stagionale: guadagna due posti la ceca Petra Kvitova, che scavalca in un colpo solo l’ucraina Elina Svitolina e l’altra ceca Karolina Pliskova. Per il resto nessuna variazione tra le prime dieci al mondo. Top 10 WTA (Ranking al 14.01.2019) 1 Simona Halep (Romania) 6642 2 Angelique Kerber (Germania) 5505 3 Caroline Wozniacki ...

Tennis - Andreas Seppi sale al numero 36 del ranking ATP dopo la vittoria su Tsitsipas : Andreas Seppi è semplicemente stato fantastico sul cemento di Sydney e ha conquistato una strepitosa semifinale in terra australiana. L’altoatesino ha sconfitto il fortissimo greco Stefanos Tsitsipas ed è così entrato nei magnifici quattro della competizione che precede gli Australian Open, mostrando un ottimo stato di forma che può fare ben sperare in vista del primo Slam dell’anno. Andreas Seppi sale al momento al numero 36 del ...

Ranking Wta Tennis - la classifica aggiornata : Camila Giorgi è 27esima - unica nelle prime 100 : Il Ranking WTA di questo inizio 2019 non si può propriamente considerare scintillante per quanto riguarda l’Italia. nelle prime 100 classificate, infatti, troviamo solamente Camila Giorgi al numero 27, mentre tutte le altre sono oltre la 114esima posizione di Sara Errani. Al comando, invece, rimane saldamente la rumena Simona Halep davanti a Angelique Kerber e Caroline Wozniacki. Salgono di un gradino, in quarta e quinta posizione, Naomi ...

Ranking Atp Tennis - la classifica aggiornata : Marco Cecchinato al top della carriera - 5 azzurri nella top100 : Siamo ormai ai nastri di partenza del primo Major della stagione, l’Australian Open 2019, per cui è tempo di andare a controllare come si sta dipanando il Ranking ATP dopo i primi tornei della stagione. Al comando tutto rimane immutato, con Novak Djokovic che veleggia tranquillamente in prima posizione, inseguito da Rafa Nadal e Roger Federer, con Alexander Zverev pronto a puntare al trono in questa nuova annata. Per quanto riguarda i ...

Tennis - Marco Cecchinato ottiene il best ranking : semifinale a Doha e numero 18 al Mondo! : Marco Cecchinato si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Doha e così lunedì sarà almeno numero 18 al mondo: si tratta del suo best ranking, miglior risultato in carriera per il 26enne che scalerà almeno una posizione rispetto all’attuale piazzamento nel ranking ATP (scavalcato l’argentino Diego Schwartzman). Il siciliano era fermo al 19° posto, il risultato ottenuto sul cemento della capitale del Qatar permette a ...

Tennis - Ranking WTA (17 dicembre) : Simona Halep comanda - Camila Giorgi la migliore italiana - perde posizioni Sara Errani : Non ci sono cambiamenti nella top10 del Ranking WTA. Dopo la conclusione e la vittoria dell’australiana Ashleigh Barty nel WTA Elite Trophy di Zhuhai, la graduatoria delle migliori giocatrici è diventata definitiva in questo 2018. Simona Halep, dunque, rimane in vetta per la 43esima settimana consecutiva (la 59esima complessiva). La 27enne rumena, condizionata da un problema alla schiena nell’ultima parte di stagione, ha conservato ...