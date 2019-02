Televoto contro élite | Sanremo si spacca | le giurie ribaltano la volontà popolare 

Sanremo - Codacons fa ricorso contro il Televoto. E Ultimo attacca la Rai : Non accenna a spegnersi la polemica intorno a Sanremo dopo la vittoria (a sorpresa) di Mahmood e il secondo posto del super favorito Ultimo. Il Codacons infatti ha deciso di intervenire, annunciando un ricorso contro il televoto. Secondo l’associazione dei consumatori la vittoria del rapper milanese non avrebbe rispettato il volere del pubblico. Per questo motivo verrà presentato un esposto all’Antitrust. Il Codacons ha affermato che ...