Sondaggi politici Ipsos | gli elettori della Lega promuovono il reddito di cittadinanza

Ultimi Sondaggi politici elettorali : focus dati Lega-M5S inizio febbraio : Ultimi sondaggi politici elettorali: focus dati Lega-M5S inizio febbraio Nei sondaggi di inizio febbraio la Lega continua a essere primo partito, ormai stabilmente oltre il 30%; dietro, al secondo posto tra le forze politiche, c’è il Movimento 5 Stelle, per cui prosegue la crisi di consensi. Ultimi sondaggi: maggioranza sempre più verde-gialla A inizio settimana, ha certificato la buona salute del Carroccio l’ultima rilevazione delle ...

Sondaggi politici Ipsos : economia - gli italiani non credono a Conte : Sondaggi politici Ipsos: economia, gli italiani non credono a Conte Il 56% degli italiani non crede alle parole del premier Conte che, interpellato sull’andamento del Pil, ha affermato: “Il 2019 sarà un anno bellissimo”. L’ottimismo del capo del governo si scontra con la realtà dei fatti. Secondo le nuove previsioni di inverno condotte dalla Commissione Europa, nel 2019 il Pil italiano “scenderà a +0,2%, ...

Sondaggi politici Demopolis : lavoro e riduzione tasse - le priorità degli italiani : Sondaggi politici Demopolis: lavoro e riduzione tasse, le priorità degli italiani Altro che immigrazione e welfare. Le priorità degli italiani sono sempre le stesse: lavoro e tasse. A sostenerlo è un Sondaggio dell’Istituto Demopolis per Otto e Mezzo. Le politiche per l’occupazione e il lavoro devono essere al primo posto nell’agenda di governo secondo l’82% degli intervistati. Segue con il 71% la richiesta di ...

Sondaggi politici elettorali : torna a crescere la Lega - avversari più distanti : Nel corso di questa prima parte del mese di febbraio, SWG ha reso noti i nuovi Sondaggi politici. Le stime di voto rilevate mostrano una ripresa da parte della Lega, che ha rimesso a distanza tutti gli avversari. Il partito di Matteo Salvini ha incrementato il proprio valore dell’1,2%, portandosi al 33,8%. Quasi dieci le lunghezze di vantaggio sul Movimento 5 Stelle, che rispetto alla volta scorsa ha perso lo 0,9%. Attualmente si attesta al 24%. ...

Sondaggi politici Demos&Pi : eutanasia - nel Nord Est aumentano i favorevoli : Sondaggi politici Demos& Pi: eutanasia, nel Nord Est aumentano i favorevoli aumentano i favorevoli all’eutanasia nel Nord Est. A sostenerlo è un Sondaggio Demos& Pi secondo cui il 77% degli intervistati dichiara di essere d’accordo con la seguente affermazione “Quando una persona ha una malattia incurabile, e vive con gravi sofferenze fisiche, è giusto” che i medici possano aiutarla a morire se il paziente lo ...

Sondaggi politici Ipsos : 54% italiani boccia reddito di cittadinanza : Sondaggi politici Ipsos: 54% italiani boccia reddito di cittadinanza Le misure economiche attuate dal governo non piacciono alla maggioranza degli italiani. Sotto accusa vengono messi i due provvedimenti bandiera di Movimento 5 Stelle e Lega: reddito di cittadinanza e quota 100. In un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, il Rdc riceve il 54% di giudizi negativi contro il 40% di giudizi positivi. La riforma delle pensioni voluta dal ...

Sondaggi politici Index : cresce la Lega - male i 5 Stelle - perdono terreno anche il PD e FI : Esaminando l’ultima rilevazione Sondaggistica compiuta dall’istituto "Index research", aggiornato al 31 gennaio 2019, emergerebbero le seguenti novità, sullo scenario della politica. Precisiamo che il seguente Sondaggio è stato commissionato dal conduttore Corrado Formigli e dai suoi collaboratori per la trasmissione politica "Piazza Pulita", in onda su La7. Per quanto riguarda la maggioranza governativa diretta dall’asse M5S-Lega, per il primo ...

Sondaggi politici Eumetra : Diciotti - un italiano su due sta con Salvini : Sondaggi politici Eumetra: Diciotti, un italiano su due sta con Salvini Un italiano su due è convinto che i magistrati vogliano “far fuori” politcamente Matteo Salvini usando come pretesto la vicenda collegata agli immigrati sulla nave Diciotti, trattenuti per cinque giorni sull’imbarcazione su indicazione del Ministro. A sostenerlo è un Sondaggio Eumetra presentato da Renato Mannheimer lunedì scorso durante la puntata di ...

Sondaggi politici Eumetra : europee - alta la percentuale di indecisi : Sondaggi politici Eumetra: europee, alta la percentuale di indecisi Più di un italiano su due non sa ancora chi votare alle prossime europee. E’ questa l’indicazione che arriva da un Sondaggio Eumetra pubblicato su Il Giornale. Secondo l’istituto solo il 47% degli intervistati ha ben in mente a chi dare il proprio voto. Il 9% afferma di essere indeciso tra due partiti, il 6% tra più di due partiti. Il 17% ammette di essere ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali gennaio 2019 : M5S e Lega - il focus : Ultimi sondaggi politici elettorali gennaio 2019: M5S e Lega, il focus Come sono andati i partiti di maggioranza secondo gli istituti demoscopici in chiusura del mese di gennaio? Ultimi sondaggi: com’è andata la Lega? Guardando le ultime intenzioni di voto pubblicate la Lega si trova intorno al 32%, il Carroccio la settimana precedente era dato indietro di più o meno un punto rispetto al dato attuale. In questo senso, considerando ...

Sondaggi politici Demos&Pi : italiani alla ricerca di un uomo forte per la guida del Paese : Sondaggi politici Demos&Pi: italiani alla ricerca di un uomo forte per la guida del Paese Agli italiani piacerebbe avere un uomo forte alla guida del Paese. A sostenerlo è un Sondaggio Demos & Pi pubblicato oggi su Repubblica. Il 58% degli intervistati afferma che l’Italia ha bisogno di essere comandata da un leader forte mentre il 32% avverte che i leader forti sono un pericolo per la democrazia. Un leader forte piace ...

Sondaggi politici elettorali : area di Governo in calo - perde consensi anche il PD : EMG ha pubblicato lo scorso 24 gennaio nuovi Sondaggi politici, che vedono i partiti al Governo in leggera flessione. Rispetto a qualche mese fa sono infatti calate le intenzioni di voto per Lega e Movimento 5 Stelle, mentre all’opposizione si torno a sorridere. Entrando nel dettaglio, abbiamo il partito di Matteo Salvini sempre al comando, con il 30,1%, ma con una perdita dello 0,5% rispetto alla rilevazione precedente. Minore è il calo ...

Ultimi sondaggi politici 18 gennaio: gli italiani bocciano il Governo in economia Durante l'ultima puntata del programma tv PiazzaPulita , in onda su La7, sono stati presentati i

sempre sopra il 30% la Lega di Matteo Salvini secondo gli ultimi Sondaggi elettorali, mentre resta stabile al 26,5% il Movimento 5 Stelle. Ormai stabilmente sotto la soglia del 20% il Partito Democratico, mentre Forza Italia appare ormai in una crisi irreversibile e otterrebbe soltanto l'8,9% dei consensi.