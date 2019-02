SCUOLA Scelta delle superiori | quei pregiudizi che fanno il male dei ragazzi

Amici - l'anticipazione sulla clamorosa scelta di Timor Steffens : chi entra nella SCUOLA : Sabato 26 gennaio su Canale 5 alle 14.10 nuovo appuntamento con Amici, la scuola del talento di Maria De Filippi. II professor Timor Steffens, tramite un casting organizzato per individuare un nuovo ballerino hip hop, sceglie Valentina per entrare a far parte della scuola. In seguito a una sfida esc

SCUOLA - docenti neoassunti bloccati 5 anni nello stesso istituto. La scelta del Governo in nome della continuità didattica : Fermi nella stessa Scuola in nome della continuità didattica. O “prigionieri” per anni di una cattedra. Questione di punti di vista: il Governo si rimangia l’accordo coi sindacati firmato giusto poche settimane fa e stabilisce che dal prossimo settembre i docenti dovranno restare più a lungo nello stesso istituto. Il vincolo di permanenza passa da tre a cinque anni (ma non per tutti, per il momento solo per i neoassunti). La norma è contenuta in ...

Tutti a SCUOLA con il grembiule indosso - non per scelta ma per obbligo : Il Ministro Matteo Salvini promuove il ritorno alla divisa scolastica. Tutti a scuola con il grembiule indosso, non per scelta