Sanremo | lo sfogo di Ultimo | “Televoto? Festival deciso da giornalisti che urlano ‘merde’

Sanremo 2019 – Ultimo - il tweet di Salvini e la sfogo con i giornalisti : “hanno rotto il c.... tutta la settimana” : Le parole di Ultimo dopo la delusione per il secondo posto al Festival di Sanremo 2019: il cantante romano si sfoga con i giornalisti al termine dell’ultima serata della kermesse canora italiana. E’ Mahmood il vincitore della 69ª edizione del Festival di Sanremo. Il cantante milanese di origini egiziane ha battuto nel televoto finale Ultimo e Il Volo, conquistando così la famosa palma d’oro grazie alla sua canzone ...

Sanremo 2019 - Enrico Nigiotti a Casa Billboard : “Nonno Hollywood? La mia lettera di sfogo al dolore” : Quest’anno lo speciale FQ Magazine si avvale della collaborazione con Billboard, uno dei player più famosi a livello internazionale nel mondo della musica, sbarcato da poco in Italia, inserendo nello speciale clip e video con i contenuti di Casa Billboard, un format video con interviste agli artisti partecipanti al Festival fatte da Stefano Fisico e Margherita Devalle, nota speaker di Radio Popolare. Il contenuto esteso di Casa Billboard – che ...

MAHMOOD - 'Soldi'/ Video : 'È uno sfogo personale e racconta una crescita' - Finale Sanremo 2019 - : MAHMOOD è uno dei 24 big in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 con il brano 'Soldi': 'parla di una famiglia non tradizionale'

Sanremo 2019 - lo sfogo di Serena Rossi : “È ora di chiedere scusa a Mia Martini per tutto quello che le hanno fatto” : La terza serata del Festival di Sanremo 2019 sarà ricordata anche per il grande omaggio di Serena Rossi a Mia Martini, con un’interpretazione da brividi di “Almeno tu nell’universo”. È stato uno dei momenti più intensi della kermesse: prima Claudio Baglioni ha chiesto a Virginia Raffaele di leggere il brano di “Mi basta solo che sia un amore”, tratto da “Oltre la collina”, il primo disco ...

Sanremo 2019 - Enzo Iacchetti impensabile : affonda Michelle Hunziker e la Rai - lo sfogo durissimo : Apre il fuoco a sorpresa, Enzo Iacchetti. Nel mirino c'è il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni (ma nel mirino c'è anche Michelle Hunziker, e questa è una grossa sorpresa). L'affondo piove su Instagram, dove Iacchetti ha postato due video che mostrano alcuni sketch presentati all'Ariston e che s

Sanremo 2019 - lo sfogo di Rocco Papaleo : “Nel 2012 Belen Rodriguez mi parlò solo sul palco. Per fortuna c’era il copione” : “Conservo un bel ricordo di Gianni Morandi, un po’ meno con le donne, non so se si possa dire…”. Inizia così lo “sfogo” di Rocco Papaleo durante la conferenza stampa della 69esima edizione del Festival. “Belen mi parlava solo sul palco. Non ricordo che mi rivolse mai la parola fuori dal Festival” ha detto l’attore ricordando la sua esperienza di conduzione del 2012 accanto alla showgirl ...

