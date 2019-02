Sanremo | Achille Lauro e la accuse di istigazione alla droga | “Sarebbe da criminale

Che tempo che fa - da Sanremo a Fabio Fazio : l'agguato in diretta ad Achille Lauro - chi si ritrova di fianco : Anche Fabio Fazio partecipa alla "sagra" del post Sanremo e a Che tempo che fa fanno passerella alcuni dei protagonisti più chiacchierati del Festival. Non c'è solo il vincitore a sorpresa Mahmood. Nel salotto della domenica sera di Raiuno arriva anche il vero "scandalo" dell'Ariston, il trapper Ach

Sanremo 2019 - a Domenica In Achille Lauro a Mara Venier : “Sei una donna meravigliosa”. E lei : “Ma ce l’hai la ragazza?” : Achille Lauro sul palco di Domenica In si lancia in un bel complimento a Mara Venier: “Sono onorato di essere qui con te Mara, è incredibile. Sei un’icona della tv e prima dietro le quindi dicevo “ragazzi ma vi rendete conto che tra poco incontrerò Mara?”. La Venier ovviamente sorride compiaciuta e lui incalza: “Davvero Mara, per me è un onore essere con te“. “Dolcissimo”, come lo definisce Alberto ...

Boss Doms col ciuccio per l'esibizione di Achille Lauro - ecco perché/ Dedica alla figlia a Sanremo 2019 : Boss Doms e il ciuccio in bocca durante una delle esibizioni di Achille Lauro ha portato a parlare molto sul perché di questa scelta.

Sanremo 2019 - Achille Lauro massacrato da Matteo Salvini? La risposta sconcertante : "La mia canzone..." : Di sicuro è il più discusso e criticato di questo Festival di Sanremo: si parla di Achille Lauro e del suo controverso brano Rolls Royce. Prima le accuse di plagio, poi quelle relative al fatto che il brano sarebbe un inno alla droga, all'ecstasy in particolare, caso sollevato da Striscia la Notizia

Sanremo 2019 - Achille Lauro replica a Matteo Salvini : “Altro che droga - Rolls Royce è un testo culturale” : Matteo Salvini stronca Achille Lauro. Per il vicepremier e ministro dell’Interno infatti, la canzone “Rolls Royce”, presentata a Sanremo dal rapper “è penosa e pietosa come musica, testo, immagine, tutto. Ci sarà qualcuno a cui può piacere, io preferisco Ultimo, Il Volo, preferisco Sanremo associato a Tenco, ho preferito Ligabue, Cocciante e Loredana Bertè. Quella roba lì secondo me non è musica“. Così ha detto ...

Sanremo 2019 - Achille Lauro accusato di plagio : chiesta esclusione con ricorso d'urgenza : Un ricorso in via d'urgenza è stato depositato contro il cantante Achille Lauro, in gara al Festival con la canzone Rolls Royce, per un presunto plagio nei confronti di un testo della band romana Enter. Nel mirino: il riff di chitarra (pattern melodico) del brano in gara, che secondo i legali dello studio Riccio&Narciso, di Caserta, sarebbe "allineato" o "perfettamente sovrapponibile" a quello del brano "Delicatamente", registrato ...

Achille Lauro contro Valerio Staffelli a Sanremo : “Ti meriti il Tapiro - sei il tonno più grande d’Italia” : Nelle infuocate giornate di Sanremo, dopo le polemiche sul presunto plagio e sui riferimenti alla droga nel brano Rolls Royce, troviamo un Achille Lauro contro Valerio Staffelli in un crescendo di nervosismo. L'inviato di Striscia la Notizia ha raggiunto il giovane rapper a Sanremo per consegnargli il Tapiro d'Oro, ma ha incontrato la ferma opposizione dell'artista che si è dimostrato infastidito. Staffelli esordisce andando dritto al ...

Sanremo 2019 : Achille Lauro denunciato per plagio. Chiesta l'esclusione del cantante o la sospensione del Festival : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Tapiro a Sanremo - De Santis : 'Abbiamo chiesto un'analisi chimica sul testo di Achille Lauro' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sanremo - Achille Lauro finisce nel mirino del ministro dell'Interno : 'Penoso' : Achille Lauro in gara con 'Rolls Royce' è uno dei cantanti più chiacchierati e criticati della 69' edizione del Festival di Sanremo. In una recente intervista, Matteo Salvini a poche ore dalla finale si è scagliato contro il giovane big in gara. Ai microfoni di SkyTg24, il ministro dell'Interno in merito alla canzone ha riferito testuali parole: "Penosa e pietosa. Come immagine, musica e testo". Il leader della Lega ha letteralmente criticato il ...

Sanremo 2019 - Lodo Guenzi : "Il Festival? Vincerlo non serve a niente. Achille Lauro lancia un messaggio di sinistra" : Lodo Guenzi degli Stato Sociale è stato ospite di Rai Radio2 nel corso del programma I Lunatici ed è tornato a parlare di Sanremo. Proprio nel corso di Sanremo 2018, gli Stato Sociale si erano aggiudicati il secondo posto. Guenzi ha speso parole d'elogio per Achille Lauro:Rolls Royce è la nuova vecchia che balla? È evidente che è così, forse non c'è l'incrocio astrale che si è verificato ...