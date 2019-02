Roma | domani possibili disagi circolazione bus periferici causa sciopero

Domani sit-in Coldiretti a Roma : salvate l’olio : Arriva a Roma in piazza Montecitorio, davanti al Parlamento, “la rabbia degli agricoltori colpiti dalle pesanti calamita’ con il dimezzamento del raccolto nazionale di olio di oliva che ha messo in ginocchio decine di migliaia di famiglie nelle aziende, nei frantoi e nelle industrie. Non c’è più tempo da perdere, di fronte agli insopportabili ritardi e ai rimpalli di responsabilità nell’affrontare la drammatica emergenza ...

Perché domani i lavoratori - Cgil - Cisl e Uil - saranno in piazza a Roma : Roma, 8 feb., askanews, - domani il popolo del lavoro scenderà in piazza a Roma. Cgil, Cisl e Uil contano di riempire piazza San Giovanni, storico teatro delle manifestazioni sindacali, a sostegno ...

Governo - domani il popolo del lavoro scende in piazza a Roma : Roma, 8 feb., askanews, - domani il popolo del lavoro scenderà in piazza a Roma. Cgil, Cisl e Uil contano di riempire piazza San Giovanni, storico teatro delle manifestazioni sindacali, a sostegno ...

Governo - domani il popolo del lavoro scende in piazza a Roma : Chiederemo al Governo di ascoltare le ragioni del mondo del lavoro. Quota 100 e reddito di cittadinanza vanno bene, ma non bastano. Molti lavoratori avrebbero diritto di andare in pensione e non ...

De Santis : da domani Roma avrà 407 agenti Polizia locale in più : Roma – “Finalmente ci siamo. Dopo l’evento di presentazione del 15 gennaio da domani entreranno in servizio 407 nuovi agenti di Polizia locale” di Roma. Cosi’ sul suo profilo Facebook l’assessore capitolino al Personale, Antonio De Santis, che ha anche comunicato la distribuzione sul territorio delle nuove risorse. “I Gruppo Centro 94, II Gruppo Parioli 24, III Gruppo Nomentano 21, IV Gruppo Tiburtino ...

Stadio Roma - domani conferenza stampa in Campidoglio : Stadio Roma – Sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda il nuovo Stadio della Roma, un progetto che potrebbe lanciare definitivamente i giallorossi. Nelle ultime ore il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha convocato per domani una conferenza stampa che si terrà nella Sala della Protomoteca alle ore 10.30 e verrà presentata la relazione tecnica del Politecnico di Torino sul progetto dello Stadio richiesta dal Campidoglio. ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità arancione per esaurimento delle piene : “Nella prima parte della giornata di lunedì 4 febbraio sono attese deboli precipitazioni sulle aree appenniniche, a carattere nevoso sopra i 500 metri sul settore centro-occidentale; si prevede inoltre un’intensificazione della ventilazione da NordEst sul mare, sulla fascia costiera e sui rilievi orientali, pur rimanendo i valori sotto la soglia di Allerta. Dal pomeriggio il consolidamento del campo barico potrà consentire ...

Allerta Meteo Roma - maltempo anche domani : il bollettino della Protezione Civile per la Capitale e la regione Lazio : Ancora 24 ore di maltempo per Roma e per la regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di “criticità codice giallo per” rischio idraulico e idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le zone di Allerta del Lazio dalla tarda serata di oggi, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore. Lo comunica ...

Roma - Monchi : 'Zaniolo? Ho scritto Messi su un foglio - forse domani vado a Barcellona e lo prendo. Su Barrios...' : Monchi , direttore sportivo della Roma , parla a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina: ' Vida e Barrios? Non posso dire niente perché nessuno dei due gioca nella Fiorentina . Oggi per me l'importante è la partita, il mercato ...

Diocesi : Roma - tante iniziative per la Giornata per la vita. Domani il card. De Donatis al consultorio familiare "Al Quadraro" : Andrea Manto, direttore del Centro per la pastorale familiare della Diocesi di Roma; di Marina Casini, presidente nazionale del Movimento per la vita; di Marco Boccaccio, professore di Scienza delle ...

Tim Cup - Fiorentina-Roma si gioca domani sera alle 18.15 - visibile in diretta su Rai2 : I quarti di finale della Tim Cup 2019 prevedono un Fiorentina-Roma che promette gol e spettacolo visto il modo di giocare di entrambe le formazioni. Il match si gioca in gara unica, alle ore 18:15 di mercoledì 30 gennaio. Chi vuole seguire la partita in presa diretta potrà farlo grazie a Radio1, in tv su Rai2 e in streaming grazie a Rai Play, quindi accessibile da pc, tablet, smartphone. Gli altri quarti di finale sono: Milan-Napoli, ...

Roma - al via domani il countdown per EURO 2020 : iniziative in città : A 500 giorni dal via, nelle 12 città sedi di gara inizierà un percorso di avvicinamento all'evento. Tra queste anche Roma, che ospiterà il match inaugurale. L'articolo Roma, al via domani il countdown per EURO 2020: iniziative in città è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani neve sui rilievi e fino a quote di pianura : “Nella giornata di martedì 22 gennaio la circolazione indotta dal minimo sul bacino dell’Adriatico apporterà condizioni di instabilità sul settore centro-orientale. Si prevede perciò neve sui rilievi, in estensione fino a quote prossime alla pianura, e sporadici episodi nevischio o di pioggia mista a neve sulla pianura. Gli accumuli di neve previsti nelle 24 ore e significativi ai fine dell’Allerta sono: tra 10-20 cm sulle aree ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni – Domani il lancio a Roma : promozione speciale con sconto su tutti i biglietti : Guinness Sei Nazioni, Domani il lancio nella Capitale: per 24 ore il 50% di sconto su tutti i biglietti per acquisto online con il codice ‘SEINazioni50’ Il Guinness Sei Nazioni 2019 è pronto a sbarcare nuovamente nella Capitale, portando con sé lo spettacolo del grande Rugby internazionale, la tradizione secolare del più antico e prestigioso Torneo del Rugby mondiale, il divertimento e l’atmosfera unici del Villaggio Terzo ...