Roma | 16-17 marzo figurine Panini faranno sosta a Ostia

Roma : 23 febbraio a 10 marzo da Termini a Roccaraso con treno neve : Roma – Dalla Capitale fino a Sulmona e Roccaraso direttamente a bordo di un affascinante treno d’epoca: dal 23 febbraio sara’ possibile grazie alla Fondazione Fs. Ogni fine settimana, fino al 10 marzo, dalla stazione di Roma Termini partira’ Il treno della neve composto da eleganti e comode carrozze degli anni 30′ e 40′. Partendo il sabato mattina alle 10, si potra’ visitare la capitale Peligna, ...

Strage di Erba - Azouz Marzouk : "Olindo Romano e Rosa Bazzi sono innocenti" : Dopo l'inchiesta delle Iene sulla Strage di Erba avvenuta l'11 dicembre 2006 e per la quale sono stati condannati all'ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi, ritenuti responsabili dell'uccisione del piccolo Youssef Marzouk, di Raffaella Castagna, Paola Galli e Valeria Cherubini, torna a parlare del giallo il marito di Raffaella e padre di Youssef.Intervistato in esclusiva da Radio Cusano Campus per la "Storia Oscura", Azouz Marzouk al microfono di ...

Roma : 16-17 marzo arrivano a Ostia figurine calciatori Panini : Roma – Due giorni dedicati alla felicita’ dei collezionisti di figurine di calcio, ma non solo. Questa mattina a Roma e’ stato presentato in commissione Attivita’ Produttive e Turismo del Municipio X il ‘Panini Tour 2019′ di meta’ marzo. Nel week-end del 16 e del 17, nella sua decima edizione, in piazza dei Ravennati si materializzera’ il Villaggio Panini, un’area di 100 metri quadri a due ...

Prorogata al 3 marzo al Museo di Roma la mostra Il sorpasso : E’ stata Prorogata fino al 3 marzo 2019 la mostra fotografica Il sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961

Antonello Venditti - doppio sold out a Roma per 'Sotto il segno dei pesci' : il tour riprende a marzo - in attesa del nuovo album - : Questo il calendario completo - i biglietti sono disponibili su TicketOne : 2 marzo - Casalecchio di Reno , Bologna, , Unipol Arena 8 marzo - Roma, Palazzo dello Sport 16 marzo - Napoli, ...

Concerto Venditti Roma 8 marzo 2019 : prezzi biglietti - possibile scaletta - luogo e orario : Antonello Venditti, noto cantautore Romano, conosciuto per diversi pezzi iconici, come “In questo mondo di ladri” e “Sara”, ma anche per essere l’autore di diverse canzoni cantate dalla tifoseria Romanista, come “Grazie Roma”, torna col suo grande tour “In questo mondo di ladri”. Antonello Venditti è uno degli artisti più prolifici della cosiddetta “Scuola Romana” ed il suo debutto discografico risale al 1972: in tutti questi anni ci ha regalato ...

Stadio della Roma - il gip dice sì all'immediato : Lanzalone a processo il 5 marzo : Insieme all'ex presidente di Acea alla sbarra anche il suo collega nello studio legale, Luciano Costantini e per Fabio Serini, commissario straordinario dell'Ipa