Ritiro Lindsey Vonn - l’omaggio della Fiorentina : “sei incredibile - ti aspettiamo al Franchi” [FOTO] : Bronzo nella discesa libera mondiale e Ritiro in grande stile per Lindsey Vonn. La sciatrice americana riceve l’omaggio della Fiorentina, sua squadra del cuore, che la invita al Franchi per un incontro speciale Nella gioranta di ieri, Lindsey Vonn ha chiuso la sua straordinaria carriera nel miglior modo possibile. La sciatrice americana ha gareggiato per l’ultima volta, conquistando una medaglia di bronzo nella discesa libera ...

Sci alpino – Ritiro Lindsey Vonn - l’elogio del presidente Fis : “lascerà un grande vuoto” : Il numero 1 della Federazione internazionale di sci commenta l’addio di Lindsey Vonn Nel mondo dello sci Lindsey Vonn ha lo stesso prestigio di Alberto Tomba negli anni Ottanta e Novanta. Per questo, il suo Ritiro “lascerà un grande vuoto“. Lo dice il presidente della Federazione internazionale di sci, Gian Franco Kasper, soffermandosi sull’annuncio della sciatrice statunitense che ha deciso di lasciare ...

Ritiro Lindsey Vonn - il mondo dello sci alpino le si stringe intorno : quanto affetto per l’americana [GALLERY] : Dalle sciatrici azzurre fino a Sophia Floersch, tanti sportivi vicini a Lindsey Vonn dopo l’annuncio del suo Ritiro I Mondiali di Aare saranno l’ultima competizione a cui prenderà parte Lindsey Vonn, la sciatrice americana ha deciso infatti di ritirarsi per via dei numerosi infortuni subiti negli ultimi anni. Un dolore lancinante per la statunitense, non solo fisico ma anche morale, considerando quanto duro sia dire addio ad un ...

Una lunga lettera commovente per dire addio - Lindsey Vonn annuncia il Ritiro : “ai Mondiali di Aare le mie ultime gare” : Lindsey Vonn annuncia il ritiro sui social: la lunga lettera della campionessa di sci, che dopo i Mondiali di Aare dirà definitivamente addio alle gare “Sono state due settimane emozionanti in cui ho preso la decisione più difficile della mia vita, ho accettato di non poter continuare a gareggiare sugli sci. Parteciperò ai Campionati Mondiali di discesa e SuperG la prossima settimana ad Aare, in Svezia e saranno le ultime gare della ...

La sciatrice statunitense Lindsey Vonn, una delle più forti degli ultimi anni, ha annunciato oggi il ritiro dalle gare. Vonn, che ha 34 anni, ha vinto tra le altre cose un oro olimpico, due ori ai Mondiali di sci

