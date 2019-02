Risultati NBA – Warriors nel segno di Durant | successi per Kings e Magic

Risultati NBA : Embiid batte LeBron - un clamoroso Doncic trascina Dallas : NBA, due gare andate in scena questa sera: Dallas ha vinto di misura contro Portland grazie ad un super Doncic, successo anche per Phila NBA, serata ricca di spettacolo. Due gare si sono giocate ad orari “italiani”, entrambe con squadre molto interessanti in campo. Dapprima sono scese in campo Dallas e Portland, uno scontro targato Western Conference all’interno del quale è andato in scena il faccia a faccia tra Doncic e ...

Nba Risultati : per Gallinari e Clippers rimonta clamorosa - per Belinelli e Spurs Jazz indigesti : Danilo Gallinari e i suoi Clippers fanno qualcosa di storico. Marco Belinelli e i suoi Spurs frenano ancora. Emozioni contrastanti per i due italiani in Nba, con Gallo che rimonta da -28 a Boston e ...

Risultati NBA – Gallinari super - problemi al ginocchio mandano ko Irving : che spettacolo la sfida Harden-George : Sorridono i Clippers di Gallinari, amaro ko per i Celtics e i Rockets: Irving costretto a lasciare il parquet dopo pochi minuti di gioco per un problema al ginocchio Con l’NBA non ci si annoia mai: tante le sfide che hanno intrattenuto gli appassionati nella notte italiana tra sabato e domenica. Ad aprire le danze è stato il match tra Utah Jazz e San Antonio Spurs, vinto dai padroni di casa per 125-105. 11 punti per Marco Belinelli, ...

NBA - i Risultati della notte : disastro Bucks senza Giannis - esordio di Gasol con i Raptors : Milwaukee Bucks-Orlando Magic 83-103 Giannis Antetekounmpo c'è, ma resta a bordocampo a guardare i suoi per 48 minuti subire la sconfitta più pesante della stagione. Un ko che lancia un messaggio ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (10 febbraio). 19 di Gallinari aiutano i Clippers a battere i Celtics - i Thunder vincono con 45 di George contro i 42 di Harden : notte NBA particolarmente piena di emozioni, quella che è andata in scena sui parquet di mezza America, con più d’un risultato a sorpresa ed un duello realizzativo rispecchiatosi anche in partita. I Los Angeles Clippers superano i Boston Celtics per 112-123 con una partita che vede i Celtics volare sul +23 nel primo quarto, ma cedere di schianto negli ultimi due, con i Clippers sulle ali di otto uomini in doppia cifra, tra cui spiccano ...

Risultati NBA – Anthony Davis show dopo il mercato - vittoriosi anche i nuovi Sixers : Risultati NBA, tante novità in campo nella notte dopo il concitato mercato che ha visto diverse franchigie rafforzarsi Risultati NBA, otto gli incontri andati in scena questa notte, con le franchigie che hanno messo in campo tutte le novità in fatto di acquisizioni sul mercato. I ‘nuovi’ Dallas Mavericks con Hardaway da quintetto, hanno perso 107-122 contro Antetokounmpo e soci, con il greco autore di 29 punti e 17 rimbalzi. ...

NBA - Risultati della notte : Phila - buona la prima con Harris - 3° ko in fila per Denver : Philadelphia 76ers-Denver Nuggets 117-110 Non c'è due senza tre, il quattro vien da sé… ma a godere è il quinto. Nella serata dell'esordio a Philadelphia dei nuovi "Big 4" " con il debutto di Tobias ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (9 febbraio) : successi esterni per Golden State e Milwaukee - Philpadelphia supera Denver : Diverse formazioni di vertice in campo nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Golden State e Milwaukee proseguono la loro corsa vincendo rispettivamente sul campo Phoenix e Dallas, mentre Philadelphia conquista un importante successo contro Denver. Brooklyn cade in casa nella sfida con Chicago e rallenta nella lotta playoff. Vittorie interne infine per Detroit, Sacramento, New Orleans e Washington. Nessuna sorpresa nel risultato ...

NBA - i Risultati della notte : Westbrook meglio di Jordan trascina OKC - vince Toronto : Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 117-95 Russell Westbrook entra sempre più nella storia NBA, utilizzando l'arma che più gli è congeniale negli ultimi anni: la tripla doppia, di cui è diventato ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (8 Febbraio) : sconfitte per gli italiani - Rondo gela Boston sulla sirena : Sei partite nella notte NBA. E’ un ritorno in campo amaro quello di Danilo Gallinari. Dopo aver essere rimasto fuori per venti giorni a causa di un problema alla schiena, l’ala italiana è rientrata nella sconfitta dei suoi Los Angeles Clippers in casa degli Indiana Pacers per 116-92. Ci sono 12 punti, 5 rimbalzi e 2 assist in 19 minuti di gioco per Gallinari in quello che è stato il primo match dei Clippers dopo la rivoluzione che il ...

Risultati NBA - Rondo regala il successo ai Lakers : buzzer beater vincente contro i Celtics : Risultati NBA, si torna a parlare di basket giocato dopo le caldissime ore dedicate al mercato: Lakers vittoriosi, bel successo per Portland Nel giorno della chiusura del mercato NBA, si sono giocate sei gare molto importante per la stagione in chiave playoff. La sorpresa forse maggiore è stata quella ‘provocata’ dal buzzer beater di Rajon Rondo, utile ai suoi Lakers per superare i Celtics 129-128. Una gara molto combattuta, ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (7 febbraio). Luka Doncic più giovane con tre triple doppie in carriera - Antetokounmpo scrive 43 nella vittoria Bucks : E’ la notte dell’Europa in NBA: Luka Doncic, Lauri Markkanen, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic si vestono tutti con l’abito giusto per trasformare i parquet NBA in luoghi di colonizzazione del Vecchio Continente. Luka Doncic, nel successo dei Dallas Mavericks per 99-93 sugli Charlotte Hornets, realizza per la terza volta una tripla doppia con 19 punti, 10 rimbalzi e 11 assist: è il più giovane di sempre a riuscirci in NBA, ...