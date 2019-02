Regionali in Abruzzo | Centrodestra avanti | 5 Stelle soltanto terzi 

Regionali Abruzzo - proiezioni : in testa Marsilio col 48 - 9% : Si annuncia una vittoria con un ampio margine quella di Marco Marsilio alle Regionali in Abruzzo. Secondo le prime proiezioni Swg il candidato del centrodestra è infatti in testa con il 48,9% dei voti.

Regionali Abruzzo - proiezioni : Lega primo partito col 27 - 3% : La Lega è il partito più votato nelle elezioni in Abruzzo, col 27,3%, davanti al M5s col 19,5%, secondo le proiezioni Swg per il Tg La7. Nella coalizione di centrodestra, Forza Italia è accreditata ...

Regionali Abruzzo - Berlusconi : centrodestra è maggioranza naturale : Il loro è un grande successo che apre una pagina nuova per l'Abruzzo ed è un momento importante per il futuro del centrodestra e della politica italiana", ha quindi aggiunto.

Elezioni Regionali Abruzzo - affluenza in calo - : I votanti sono stati il 53,12%, otto punti percentuali in meno rispetto alla consultazione precedente nel 2014 quando furono il 61,55%. In quell'occasione però si votò anche per le Europee e per il ...

Regionali Abruzzo - Salvini indossa la felpa per celebrare la vittoria : "Grazie Abruzzo! Grazie Italia. Più forti degli attacchi, delle bugie e delle polemiche: da domani al lavoro!". Così, sui social, un Matteo Salvini che celebra la vittoria alle Regionali in Abruzzo con il pollice in alto e indossando una felpa con la scritta Abruzzo.

Regionali Abruzzo. Centrodestra trionfa e va oltre il 48% - tracolla M5S : A undici mesi dalle politiche del 4 marzo il Centrodestra a trazione Lega aumenta, e di tanto, il suo consenso laddove il M5S assiste a un vero e proprio crollo. Le Regionali in Abruzzo, stando alle prime proiezioni, vedono infatti il trionfo, con il 48% del candidato del Centrodestra Marco Marsilio e il boom della Lega, che supera il 26%.Lontanissima la candidata di Luigi Di Maio Sara Marcozzi, che si ferma poco dopo il 21% perdendo anche la ...

Alle Regionali in Abruzzo trionfa il centrodestra. Lega prima partito - delude il Movimento 5 Stelle : trionfa il centrodestra trainato dalla Lega, delude il M5S mentre il centrosinistra, pur perdendo la guida della Regione, risale nei consensi rispetto alla sconfitta delle politiche del 4 marzo. Sono questi, stando Alle prime proiezioni, i tre verdetti del voto in Abruzzo, primo test elettorale per il governo gialloverde. ...

