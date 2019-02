Primarie presidenziali Usa | sfida dem a Trump | si candida la moderata Klobuchar

ilfogliettone

(Di lunedì 11 febbraio 2019) La senatrice del Minnesota Amy, ha annunciato la suatura alledemocratiche per leper la Casa Bianca del 2020: e' la quinta donna a farlo ma e' anche la prima esponenteche potrebbe pescare voti al centro in un'eventualecon Donald, che si dovrebbe ripresentare. Avvocato, 58 anni, laha sciolto la riserva durante un comizio nel gelo di Minneapolis, sotto una fitta nevicata, assicurando il suo impegno per "riportare la nazione dal caos alle opportunita' per tutti" e ha promesso che gli Usa rientreranno negli accordi di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici.irpParlando in un'isola in mezzo al fiume Mississippi, ha voluto ricordare le sue origini: figlia di un ex giornalista dell'Ap e di una ex maestra elementare, con nonni di origine slovena e svizzera. La sua fama e' molto cresciuta da quando incalzo' ...