termometropolitico

: Il prezzo della mia pillola è aumentato ancora, e ora pago 15€ al mese. Però l’importante è mettere il tartufo come bene di prima necessità - snippetsofme_ : Il prezzo della mia pillola è aumentato ancora, e ora pago 15€ al mese. Però l’importante è mettere il tartufo come bene di prima necessità - ALESSIinfo1 : Prezzo tartufo bianco 2018: valore e quotazione al kg -

(Di lunedì 11 febbraio 2019)al kgQuanto costa ilnelNon si tratta, da 3500 a 2100 al kg Lo scorso anno nello stesso periodo di quest’ anno si raggiunse per le pezzature maggiori i 3500 euro al kg, che però nei mesi successivi, a causa dell’ aggravamento della siccità, divennero 5 mila. Anche le pezzature più piccole a novembre crebbero di, raggiungendo a seconda dei grammi i 4 mila e i 3 mila euro al kg. In crescita rispetto ai 2900 e 2000 euro al kg di settembre. Quest’ anno invece si va sui 2100 euro al kg per unoltre i 50 grammi. Sui 1600 euro tra i 15 e i 50 grammi, e sui 1000 euro al kg per meno di 15 grammi. Anche per ilnero vi sono dinamiche simili, anche se su cifre decisamente inferiori. Nel 2017 le tre diverse pezzature costavano rispettivamente 450, 350 e 300 ...