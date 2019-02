Per la Francia la prostituzione non è un lavoro Quando lo capirà anche l’Italia?

CRISI ITALIA-FRANCIA/ L'industria ricuce lo strappo Per consolidare l'Europa : Proprio mentre si apriva la CRISI tra Italia e Francia, Confindustria e Medef hanno firmato una appello al dialogo costruttivo e al confronto

Di Battista : 'Francia chieda scusa Per intervento in Libia'. E attacca Napolitano : 'Fu vile' : 'La Francia chieda scusa per l'intervento scellerato in Libia nel 2011 che ha provocato esodo dei migranti e migliaia di morti. Ha deposto un dittatore e Napolitano si é piegato in modo vile. ...

Di Battista : 'Francia chieda scusa Per intervento in Libia'. E attacca Napolitano : 'Fu vile' : 'La Francia chieda scusa per l'intervento scellerato in Libia nel 2011 che ha provocato esodo dei migranti e migliaia di morti. Ha deposto un dittatore e Napolitano si é piegato in modo vile. ...

Sei Nazioni 2019 - Inghilterra-Francia 44-8. Transalpini dominati a Twickenham - tre mete Per May : Dominio assoluto dell’Inghilterra a Twickenham: nella seconda giornata del Sei Nazioni di rugby la formazione britannica annichilisce in appena 40 minuti la malcapitata Francia, la seppellisce sotto il peso di sei mete e la batte con il nettissimo punteggio di 44-8. Inglesi al primo posto in classifica a quota 10, con due lunghezze di margine sul Galles: lo scontro della prossima giornata indicherà probabilmente la squadra che vincerà il ...

Alitalia - Di Maio : Per evitare escalation non ho rimproverato Francia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Francia : "Accoglieremo 7 Persone della Sea Watch" : Ieri, in piena crisi diplomatica tra Francia e Italia, il Viminale aveva anticipato la decisione del governo di Emmanuel Macron di non tenere fede agli accordi presi sui migranti della Sea Watch 3, ma oggi il Ministro dell'Interno francese Christophe Castaner ha dichiarato l'esatta contrario, confermando che la Francia "in realtà accoglierà 7 migranti di Sea Watch, mantenendo quindi i suoi impegni".Non è chiaro cosa sia successo in queste ...

Enrico Letta : 'Nello scontro con la Francia - l'Italia ha solo da Perderci' : Sulla tensione diplomatica in corso in questi giorni tra Roma e Parigi è intervenuto anche l'ex presidente del Consiglio dei Ministri, in carica dall'aprile 2013 al febbraio 2014, Enrico Letta, il quale in un'intervista rilasciata ieri a Maria Latella a "24 mattino" su Radio 24, ha sostenuto che in questo conflitto il Paese italiano non ha nulla da guadagnare. Parallelamente intanto, nella vicina Francia, i vari giornali non hanno opinioni così ...

“Crimini contro l’umanità” : La Francia denunciata Per 193 test nucleari nella Polinesia francese : denunciata la Francia per crimini contro l’umanità Trent’anni di test nucleari, un paradiso terrestre che si trasforma in un inferno e un deserto, l’indignazione del mondo negli anni 90 e… L'articolo “Crimini contro l’umanità”: La Francia denunciata per 193 test nucleari nella Polinesia francese proviene da Essere-Informati.it.

La suPer liquidità della Bce? Il 57% è in Germania e Francia : I due terzi della liquidità in eccesso, pari a ben 1.250 miliardi, si trova tutta concentrata nelle banche tedesche(32,7% del totale europeo), francesi (24%) e austriache (10,7%). Mentre solo il 4% si trova in Italia. Paradossalmente la liquidità creata in abbondanza dalla Bce “ristagna” nei Paesi che non ne hanno bisogno...

Alessandro Di Battista : 'Francia furiosa con l'Italia Per la storia del Franco Cfa' : Lo hanno messo a cuccia, dopo la quantità di sparate a vanvera dei primi quindici giorni in Italia, quelli seguiti al suo ritorno in Italia. Così Alessandro Di Battista ne ha approfittato per ...

Alessandro Di Battista : "Francia furiosa con l'Italia Per la storia del Franco Cfa" : Lo hanno messo a cuccia, dopo la quantità di sparate a vanvera dei primi quindici giorni in Italia, quelli seguiti al suo ritorno in Italia. Così Alessandro Di Battista ne ha approfittato per andarsene in Francia. No, non dai gilet gialli, ma probabilmente a casa della compagna, che è francese. E pr

Pallanuoto - i convocati dell’Italia Per la sfida di Europa Cup in Francia. I 13 azzurri chiamati da Sandro Campagna : Il Settebello deve completare l’opera iniziata con la vittoria sul Montenegro: martedì 19 febbraio alle ore 20.00 al Cercle des Nageurs di Marsiglia l’Italia sfiderà la Francia nella quinta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto. Per preparare al meglio la sfida il CT Sandro Campagna ha già stilato l’elenco dei 13 azzurri che scenderanno in acqua. L’Italia infatti, scontata la squalifica di Renzuto, può tornare a ...

Italia-Francia - Letta : “Crisi senza precedenti - abbiamo solo da Perdere. Zingaretti? Può essere padre del Pd” : “Scontro Italia-Francia? E’ una crisi senza precedenti, non c’è mai stata una situazione come questa dopo la Seconda Guerra Mondiale. E’ un caso abbastanza clamoroso”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dall’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, che aggiunge: “Con uno scontro di questo genere l’Italia non ha nulla da guadagnare, ha solo da perdere, perché nella ...

CRISI ITALIA-FRANCIA. Di Maio confonde i ruoli - e a Conte non basta il fazzoletto Per farne un premier : Non è semplicemente possibile avere al governo gente incapace di distinguere tra lotta politica e ruoli istituzionali. Ed è ancor più disarmante avere un presidente del consiglio e un ministro degli ...