Avanti un altro - la Polizia in studio per il concorrente Luciano. Paolo Bonolis - misure estreme : Imprevisto ad Avanti un altro: la regia ha stupito il pubblico in studio lanciando le sirene della Polizia a volume altissimo, facendo credere a tutti che nelle vicinanze ci fosse proprio una volante. Il concorrente di ieri, Luciano, era un po’ assente e proprio su questo hanno voluto giocare dappri

Crisi Inter - Paolo Bonolis si scaglia contro Wanda Nara - : Il popolare conduttore televisivo Paolo Bonolis , tifoso vip dell'Inter, ai microfoni di RMC Sport ha attaccato duramente Wanda Nara , che indica come una delle cause della Crisi che sta attraversando la squadra nerazzurra in questo primo scorcio di 2019. 'I problemi sono arrivati ad un certo ...

Inter - Paolo Bonolis al veleno : "Bisognava vendere Wanda Nara" : Paolo Bonolis Interviene ai microfoni di RMC Sport e commenta così il momento della sua amata Inter: ' Sono periodi di difficoltà che ci possono essere in stagione. È stato fatto un mercato importante, credo che siano mancati un paio di elementi ...

Paolo Bonolis : malattia figlia - le parole della moglie del conduttore : Paolo Bonolis: malattia figlia, le parole della moglie del conduttore Cos’ ha la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, fa spesso discutere di sé per le foto che pubblica su Instagram. Ma c’è qualcosa di più profondo dietro lo schermo provocatorio del lusso ostentato. C’è un dolore, quello sì, comune a tutte le persone. In particolar modo a tutti i genitori che devono convivere e affrontare ...

Sonia Bruganelli : biografia - lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis : Sonia Bruganelli: biografia, lavoro e figli. Chi è la moglie di Paolo Bonolis Chi è la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli, attuale moglie da diversi anni del conduttore Paolo Bonolis, è una donna in carriera. Madre di tre dei suoi 5 figli, riesce a gestire a pieno la vita da imprenditrice, da moglie e mamma. Chi è Sonia Bruganelli Seconda moglie del conduttore di diversi format italiani, Sonia Bruganelli è nata a Roma nel 1974. Donna ...

Avanti un altro - il concorrente fa irruzione in studio vestito così : Paolo Bonolis sconvolto : Ad Avanti un altro! di Paolo Bonolis , il quiz pre-serale di Canale 5, il 'principe azzurro' Orlando Puoti sconvolge e strabilia il pubblico. Buffo e impacciato, si è presentato in diretta vestito, ...

Avanti un altro - Luca Laurenti e la brutta voce su Paolo Bonolis : "Hanno litigato". Parla lui - parole toccanti : È la spalla storica di Paolo Bonolis, e Luca Laurenti lo accompagna ancora oggi ad Avanti un altro, il quiz preserale di Canale 5. Ma i rapporti tra il conduttore e il "Maestro" hanno interessato e preoccupato molto i loro fan, dal momento che per un lungo periodo le loro strade sembravano essersi s

Miriana Trevisan : "Il mondo è fallocratico - Paolo Bonolis? Lasciamo stare - altrimenti..." : Ne ha per tutti Miriana Trevisan. L'ex lolita di Non è la Rai, ospite di Rai Radio2 a I Lunatici, ha ripercorso la sua carriera, a partire dal programma di Gianni Boncompagni: "E' stata un po' come una fiaba, perché in realtà era tutto irreale. E' stato un momento magico, particolare, un po' ne soff

Paolo Bonolis pensa al ritiro : ‘Vorrei fermarmi - non sono più contemporaneo’ : “Recupero con maggiore fatica rispetto a vent’anni fa. Non sento la necessità morbosa di esserci, tanto che tra un paio di anni vorrei fermarmi, perché non sono più contemporaneo“. A pronunciare queste parole è Paolo Bonolis, uno dei conduttori di maggior successo della tv italiana, attualmente in video su Canale 5 con Avanti un altro. Perché Paolo Bonolis pensa al ritiro Intervistato da Il fatto quotidiano, come riporta ...