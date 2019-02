Nba | i Lakers di LeBron travolti a Philadelphia | i Big Three trascinano Golden State

Nba 2019 - i risultati della notte (11 febbraio) : Philadelphia domina i Lakers - Doncic ancora decisivo. Golden State supera Miami : Si sono giocate cinque partite nella notte NBA. Due liberi di DeMarcus Cousins a cinque secondi dalla fine regalano la vittoria ai Golden State Warriors contro i Miami Heat. 120-118 il punteggio finale con i campioni in carica trascinati dai 39 punti di Kevin Durant, ai quali si aggiungono anche i 29 di Klay Thompson e i 25 di Steph Curry. I Warriors ottengono così la loro quarta vittoria consecutiva e allungano in vetta alla Western Conference, ...

Nba - Philadelphia-Los Angeles Lakers in streaming LIVE alle 21.30 : Sarà una partita con tantissimi temi da offrire: seguitela in diretta dalle 21.30 su Sky Sport NBA , canale 206, e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su skysport.it con il commento di Flavio ...

Nba - LeBron James usa l'All-Star Game per reclutare i Lakers del futuro : 'Non scherziamo' : ... "Non posso credere di dover giocare l'ennesima partita delle stelle assieme a lui, la persona che meno preferisco al mondo " ironizza, prima di tornare serio " so che sarà speciale, la sua ultima ...

Nba in streaming : come seguire Philadelphia-L.A. Lakers su skysport.it : Quando Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers va in scena domani sera, 10 febbraio, alle ore 21.30 italiane come vederla Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers si può seguire in diretta su Sky Sport NBA con commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina ed è anche visibile in streaming eccezionalmente aperto a tutti sul sito skysport.it La classifica Philadelphia è titolare di un ...

Nba Sundays - big match in prima serata per l’Europa : i Lakers di LeBron Jams sfidano Philadelphia : L’appuntamento è fissato per domenica 10 febbraio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA, al Wells Fargo Center si sfideranno Philadelphia-Lakers L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Philadelphia 76ers ospitare i Los Angeles Lakers al Wells Fargo Center, con diretta domenica 10 febbraio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Los Angeles Lakers:I ...

Nba mercato - pagelle : Lakers flop - Phila regina : Anthony Davis non si è mosso. Ma le emozioni nel mercato Nba non sono mancate. Tra chi si è mosso per vincere subito e chi ha lavorato per cercare di tornare presto ad essere protagonista, ecco i voti ...

Nba - Rondo sulla sirena : i Lakers vincono a Boston. Danilo Gallinari torna in campo : TORINO - L' NBA prosegue verso i playoff, ma senza più la possibilità di fare scambi. La grande attesa dei Los Angeles Lakers per l'arrivo di Anthony Davis è svanita: il centro è rimasto ai New ...

Risultati Nba - Rondo regala il successo ai Lakers : buzzer beater vincente contro i Celtics : Risultati NBA, si torna a parlare di basket giocato dopo le caldissime ore dedicate al mercato: Lakers vittoriosi, bel successo per Portland Nel giorno della chiusura del mercato NBA, si sono giocate sei gare molto importante per la stagione in chiave playoff. La sorpresa forse maggiore è stata quella ‘provocata’ dal buzzer beater di Rajon Rondo, utile ai suoi Lakers per superare i Celtics 129-128. Una gara molto combattuta, ...

Nba - Davis : niente Lakers perché... : Tanto rumore per nulla. Anthony Davis resta dov'era: a New Orleans. I Los Angeles Lakers restano a bocca asciutta: l'All Star voluto da LeBron non arriva, alla chiusura del mercato degli scambi Nba, ...

Mercato Nba – Anthony Davis resta ai Pelicans! Lakers - sfuma il ‘vantaggio’ : Celtics e Knicks in corsa per l’estate : La trade deadline si conclude con un nulla di fatto nell’affare Anthony Davis: il giocatore resta ai Pelicans. Lakers beffati, in estate sarà lotta a 3 con Celtics e Knicks Scoccano le ore 21:00, viene posta la parola fine sulle trade del Mercato NBA. L’ultimo giorno utile per gli scambi fra le franchigie si conclude con un nulla di fatto nella trattativa che ha tenuto tutti i fan con il fiato sospeso negli ultimi giorno: Anthony Davis non ...

Mercato Nba – Ultimi scambi ‘interni’ tra Lakers e Clippers : senza Zubac e Beasley i gialloviola pensano a Carmelo Anthony : Le due franchigie di Los Angeles si tendono la mano durante le ultime battute del Mercato NBA, Ultimi scambi tra Laker e Clippers Dopo essersi liberati di Avery Bradley (ceduto ai Grizzlies) e di Marcin Gortat, i Clippers pescano con una serie di scambi dalla rosa dei ‘cugini’ Lakers. Ivica Zubac e Michael Beasley passano infatti sull’altra sponda californiana, scambiandosi con Mike Muscala. I due partenti della squadra ...

Mercato Nba - tra Lakers e Pelicans tutto tace : si profila un finale a sorpresa per Anthony Davis : Anthony Davis potrebbe animare le ultime ore di Mercato NBA, Lakers e Pelicans al momento sembrano fermi sulle proprie idee in merito alla trade Tra Lakers e Pelicans tutto sembra tacere a poche ore dalla chiusura del Mercato NBA. La trade deadline fissata per oggi sta infatti per arrivare e le due franchigie non sembrano essere in procinto di completare un clamoroso scambio che coinvolgerebbe Anthony Davis oltre che tanti giovani di belle ...

Mercato Nba – Cessione Anthony Davis : ecco come sarebbero le reali offerte di Lakers e Celtics : Il tempo stringe e i New Orleans Pelicans non hanno ancora preso una decisione sul futuro di Anthony Davis: si rincorrono i rumor legati alle reali proposte di Lakers e Celtics Mancano ormai meno di 4 ore allo scoccare della trade deadline, il termine ultimo entro il quale le franchigie NBA possono effettuare gli ultimi scambi in vista del finale di stagione. La trade che tiene tutti col fiato sospeso è quella che potrebbe portare Anthony ...

Mercato Nba – Il piano Celtics-Pelicans che taglia fuori i Lakers : Tatum - garanzie e tempi di chiusura : Boston Celtics e New Orleans Pelicans avrebbero una base d’accordo per Anthony Davis: la trade farebbe fuori i Lakers definitivamente Il tempo scorrere e mancano sempre meno ore alla scadenza della trade deadline, il termine ultimo per i quali possono essere completati gli scambi fra le franchigie NBA. A tenere banco, come del resto da diversi giorni a questa parte, è sempre la possibilità che Anthony Davis lasci i Pelicans. Le ...