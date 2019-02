Mafia in Germania | almeno mezzo milione di affiliati

Mafia - blitz Italia-Germania contro clan Rinzivillo : 11 arresti : L'articolo Mafia, blitz Italia-Germania contro clan Rinzivillo: 11 arresti proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Come funzionava la 'cellula' della Mafia in Germania : Un cellula della mafia in Germania capace di muovere ingenti flussi di droga e denaro con la complicità di un avvocato e di esponenti infedeli delle forze dell'ordine che avevano stretto un patto scellerato con l'organizzazione criminale. Emerge anche questo dall'operazione antimafia "Extra Fines 2 - Cleandro" condotta tra Italia e Germania, dalla Polizia di Stato di Caltanissetta e dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Roma, ...

Mafia : blitz Polizia-Gdf tra Italia e Germania - 11 arresti : Maxi blitz antiMafia tra Italia e Germania, condotto dalla Polizia di Stato di Caltanissetta e dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Roma, coordinato dalle Direzioni distrettuali antiMafia nissena e capitolina: in carcere 11 appartenenti al clan Rinzivillo accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione "Extra Fines 2" - "Cleandro" costituisce l'epilogo di ...

