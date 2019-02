Lunedi 11 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - lunedì 11 febbraio 2019. Su Rai2 Virginia Raffaele in «Facciamo che io ero un’altra volta» : Virginia Raffaele Rai1, ore 21.20: Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo – 1^Tv Film tv di Alberto Sironi del 2018, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sonia Bergamasco. Prodotto in Italia. Trama: Mentre sulle coste della Sicilia continuano incessanti gli sbarchi di migranti e l’emergenza umanitaria non risparmia il Commissariato di Vigàta, Salvo e i suoi uomini si ritrovano anche alle ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 11 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 11 e martedì 12 febbraio 2019 (pomeriggio): Elsa vuole andarsene in quanto soffre ogni volta che vede insieme Isaac e Antolina… Consuelo convince Elsa ad attendere ancora qualche giorno per riprendersi totalmente… Julieta ha dei dubbi riguardo alla pista datale da Fernando e intende metterlo alle strette, chiedendogli se la stia ingannando e minacciandolo con una pistola… Da non ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per Lunedì 11 Febbraio : in arrivo venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Nelle prossime ore sull’Adriatico settentrionale si formerà un’area di bassa pressione che determinerà una decisa intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali al Centro-Nord, specialmente sui settori appenninici tosco-emiliani e umbro-marchigiani, in successiva estensione alle restanti regioni centro-meridionali, iniziando dai settori tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 11 e martedì 12 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 640 di Una VITA di lunedì 11 e martedì 12 febbraio 2019: Volendo aiutare la sorella ad ambientarsi, Blanca la veste bene e la porta a fare un giro. Alla Deliciosa, Olga Dicenta mangia una fetta di torta ma non usa le posate e Maria Luisa la prende in giro con battute alquanto velenose; Olga se ne accorge e se ne va infuriata, poi si sfoga con Blanca e le dice che non sopporta la VITA ad Acacias. Antoñito ferma per strada ...

Il Fatto Quotidiano e Mediapart - ogni lunedì in edicola. Lunedì 11 febbraio “I nuovi paria della Turchia” : Il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato lo stato di emergenza il 20 luglio 2016, cinque giorni dopo il tentato colpo di stato attribuito al predicatore islamista Fetullah Gülen, ex alleato del capo dello Stato diventato poi il suo peggior nemico. Tra l’entrata in vigore del regime speciale e la sua revoca effettiva, il 25 luglio 2018, circa 170mila persone accusate di legami con l’organizzazione gülenista FETÖ sono state ...

Il Commissario Montalbano torna lunedì 11 febbraio su Rai 1 con un episodio inedito : torna lunedì 11 febbraio, in prima serata su Rai 1, Il Commissario Montalbano. Verrà trasmesso il primo di due episodi inediti del celebre ispettore siciliano, la cui fortunatissima serie tv trae ispirazione dai romanzi di Andrea Camilleri. A distanza di vent'anni dalla messa in onda del primo episodio, Montalbano e la sua squadra torneranno a tenerci compagnia l'11 e il 18 febbraio con nuove avventure che vedranno al centro della scena il ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di lunedì 11 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 11 febbraio 2019: Wyatt (Darin Brooks), raggirato da Bill (Don Diamont) che gli ha fatto credere di non avere mai interrotto la sua storia con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), avvisa subito Liam (Scott Clifton) di ciò che sta accadendo. Liam è convinto che Steffy lo tradisca ancora e pretende che lei lo ammetta… Steffy nega di tradire ancora Liam ma lui non intende sentir ragioni e la lascia ...

Meteo - le previsioni di lunedì 11 febbraio - : Previste schiarite al Nord e al Centro sul versante tirrenico, tempo instabile con piovaschi e neve sulle regioni dell'Adriatico e al Sud. Nevicate anche sulle Alpi dai 900 metri. LE previsioni

Meteo - le previsioni di lunedì 11 febbraio : Meteo, le previsioni di lunedì 11 febbraio Previste schiarite al Nord e al Centro sul versante tirrenico, tempo instabile con piovaschi e neve sulle regioni dell'Adriatico e al Sud. Nevicate anche sulle Alpi dai 900 metri. LE previsioni Parole chiave: ...

Stasera in tv lunedì 11 febbraio : fiction e film : Alle ore 21.28 su Rete 4 torna Quarta Repubblica : Nicola Porro tratta temi di politica ed economia insieme ai suoi ospiti.

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni puntata di lunedì 11 febbraio 2019 : anticipazioni puntata n. 111 de Il PARADISO DELLE SIGNORE daily in onda lunedì 11 febbraio 2019: Federico (Alessandro Fella) prova a svelare alla madre Silvia (Marta Richeldi) la verità sulla sua carriera universitaria… Tina scopre che le lezioni di canto con Sandro Recalcati (Luca Capuano) non andranno esattamente come lei si aspettava. Tra Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) proseguono gli attriti sulla gestione del ...

L'oroscopo di lunedì 11 febbraio : rivoluzione per l'Acquario - amore giù per la Bilancia : L'oroscopo di lunedì 11 febbraio vede come protagonista il pianeta Mercurio nel segno dei Pesci. Questo passaggio planetario accende la fantasia di tutti i segni dello Zodiaco, potenziando l'immaginazione e incrementando anche le capacità intellettive. Puntando su un'energia quasi trascendentale, analizziamo le previsioni astrologiche di inizio settimana, sottolineando le buone opportunità comunicative e i sentimenti che sgorgano dal cuore. I ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 11 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5186 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 11 febbraio 2019: Elena Giordano (Valentina Pace) cerca di mantenere le distanze da Valerio Viscardi (Fabio Fulco)… Valerio tenta di convincere Elena della forza dei propri sentimenti e la sorprende con una proposta del tutto inaspettata… Uscito di galera, l’unico scopo che ha Gaetano Prisco (Fabio De Caro) è quello di vendicarsi di Franco Boschi (Peppe Zarbo)… Da non ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019 – Ricette e rubriche. : Ventiduesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 4 a ...