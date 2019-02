L’ultima di Lindsey Vonn | tra rischi | dolori e futuro | “Goggia e Shiffrin possono far

L’ultima di Lindsey Vonn a Cortina : lacrime e voce rotta per la statunitense [VIDEO] : Emozioni troppo forti per Lindsey Vonn a Cortina d’Ampezzo: la sciatrice statunitense scoppia in lacrime prima della sua ultima gara in carriera nella località italiana Serata ricca di emozioni ieri per Lindsey Vonn: la sciatrice statunitense è scoppiata in lacrime durante una speciale cerimonia a Cortina d’Ampezzo. L’immensa campionessa di sci, che ha dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione da atleta ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Non sono finita - le gare di Lake Louise non saranno L’ultima chance” : Lindsey Vonn sta per tornare in pista dopo aver saltato la prima parte di stagione a causa di un infortunio. La statunitense dovrebbe partecipare alle gare di Sankt Anton in programma nel weekend del 12-13 gennaio oppure si presenterà direttamente nell’amata Cortina d’Ampezzo la settimana successiva. L’infortunio subito al ginocchio lo scorso novembre sembra ormai essere alle spalle e la 34enne guarda al futuro, il debutto ...