La Porta Rossa | la conferenza stampa dell' 11 febbraio 2019 in diretta dalle ore 12

La Porta Rossa 2 - anticipazioni : Rambelli accusa Piras di aver ucciso Cagliostro : Manca ormai poco al ritorno de La porta rossa, su Rai Due dal 13 febbraio. La seconda stagione inedita arriva dopo due anni dalla messa in onda della prima e dopo le repliche delle scorse settimane. A distanza di una settimana dal rilascio di un esteso promo, in rete si possono già leggere delle anticipazioni che confermano le teorie dei telespettatori e aprono nuovi interrogativi. Il protagonista della nuova stagione è, come sempre, il ...

La Porta Rossa 2 con Lino Guanciale : anticipazioni prima puntata : Lino Guanciale in La porta rossa 2: trama prima puntata del 13 febbraio L’attesa è terminata: dopo le repliche della prima stagione, mercoledì 13 febbraio debutterà, in prima serata su Rai2, La porta rossa 2. La fiction in sei puntate con Lino Guanciale e Gabriella Pession promette, ancora una volta, di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Cosa accadrà nella prima puntata de La porta rossa 2? Lino Guanciale veste i panni del ...

Lino Guanciale e le misteriose anticipazioni su La Porta Rossa 3 : ‘Alcune porte si chiuderanno’ : “Se ci sarà La porta rossa 3? È complicato. Diciamo che alcune porte si chiuderanno ma resteranno tanti misteri da esplorare” ha rivelato, in modo enigmatico, Lino Guanciale, l’attore abruzzese che interpreta il defunto commissario Leonardo Cagliostro ne La porta rossa, la fiction di Rai2 che fonde insieme elementi soprannaturali e polizieschi pronta a ripartire con la seconda, nuovissima stagione il 13 febbraio. Guanciale non ...

La Porta Rossa 2 - quando parte la fiction con Lino Guanciale : trama - cast - anticipazioni : Si prospettano settimane piuttosto ghiotte per gli amanti delle fiction italiane. Non solo i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano (scopri QUI quando vanno in onda) ma anche il ritorno di Lino Guanciale nei panni del commisario Cagliostro per la seconda stagione de La porta rossa, il thriller nato dalla penna di Carlo Lucarelli, autore anche de L’ispettore Coliandro. Rai2 ha appena finito di trasmettere le repliche della prima serie ...

La Porta Rossa - ultime repliche e finale della prima stagione : anticipazioni 30 gennaio : Mercoledì 30 gennaio, in prima serata su Rai2 dalle 21.25, va in onda l’ultimo appuntamento del 2019 con le avventure del commisario Cagliostro (Lino Guanciale), protagonista della prima stagione de La porta rossa, le cui repliche sono state trasmesse dal canale per tutto il primo mese dell’anno. In attesa della seconda stagione, quindi, si chiude la prima epopea di questo thriller dai toni piuttosto dark nato dalla penna di Carlo ...

La Porta Rossa 2 : anticipazioni - cast e numero di puntate : La porta rossa 2: numero di puntate e cast Leonardo Cagliostro sta per tornare. Sei nuove puntate per La porta rossa 2. Lino Guanciale sarà nuovamente il fantasma del poliziotto ucciso dall’amico e collega Rambelli. Nella prima stagione si era fermato nel mondo dei vivi per salvare la moglie Anna, in questa nuova serie de […] L'articolo La porta rossa 2: anticipazioni, cast e numero di puntate proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni La Porta Rossa 2 - Lino Guanciale su Cagliostro e Vanessa : “Teneteli d’occhio” (video) : La Porta Rossa 2 sta arrivando: il 13 febbraio, la nuova stagione della serie con Lino Guanciale approda su Rai2. Per l'occasione, l'attore ha anticipato qualcosa sul secondo ciclo di episodi. Ospite a La Prima Volta, programma condotto da Cristina Parodi, il protagonista della fiction non è stato molto eloquente su La Porta Rossa 2, tranne per qualche dettaglio. Dopo aver mostrato il promo della seconda stagione, Lino ha ...

La Porta Rossa 2 - il trailer : un misterioso pericolo incombe sulla figlia di Cagliostro : Mercoledì 30 gennaio si sono concluse le repliche della prima stagione de "La porta rossa", e Raidue ha confermato che i nuovi episodi andranno in onda a partire dal 13 febbraio. Al termine dell'ultima puntata della prima edizione, la Tv di Stato ha mostrato il trailer del secondo capitolo che, stando alle immagini, si preannuncia ricco di azione e colpi di scena. Al momento non sono state ancora rilasciate anticipazioni ufficiali, ma quasi ...

La Porta Rossa 2 - in arrivo la nuova stagione della Fiction Rai : Ecco il Trailer! : Lino Guanciale tornerà a vestire i panni del commissario Cagliostro dal 13 febbraio 2019, in prima serata su Rai 2. Ecco alcune primissime anticipazioni e il trailer ufficiale.

La Porta Rossa 2 : cast - trama e anticipazioni. Quando inizia : La Porta Rossa 2: cast, trama e anticipazioni. Quando inizia Il 13 febbraio andrà in onda la prima puntata della seconda serie de La Porta Rossa. La fiction, nata dai romanzi di Carlo Lucarelli, vede ancora una volta Lino Guanciale e Gabriella Pession nel ruolo di protagonisti. I telespettatori sono tenuti col fiato sospeso dopo la messa in onda delle repliche della prima stagione. È con La Porta Rossa 2 che entreremo, infatti, nel vivo ...

Nel promo de La Porta Rossa 2 per Cagliostro “la fine non esiste” : chi vuole uccidere sua figlia? (video) : Leonardo Cagliostro è tornato nel promo de La Porta Rossa 2. Rai2 ha divulgato un primo trailer che anticipa la seconda stagione dell'amata serie con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Il breve spot pubblicitario mostra immagini inedite del nuovo ciclo di episodi dove il Commissario vaga ancora tra il mondo dei vivi perché c'è un'altra minaccia che incombe sulla sua famiglia: qualcuno vuole ferire sua figlia. Dopo aver sventato ...

La Porta Rossa 2 - quando parte la fiction con Lino Guanciale : trama - cast - anticipazioni : Si prospettano settimane piuttosto ghiotte per gli amanti delle fiction italiane. Non solo i nuovi episodi de Il Commissario Montalbano (scopri QUI quando vanno in onda) ma anche il ritorno di Lino Guanciale nei panni del commisario Cagliostro per la seconda stagione de La porta rossa, il thriller nato dalla penna di Carlo Lucarelli, autore anche de L’ispettore Coliandro. Rai2 ha appena finito di trasmettere le repliche della prima serie ...

La Porta Rossa - riassunto ultima puntata : Anna riesce a vedere Cagliostro : Dopo diverse settimana di messa in onda, e 12 episodi trasmessi, anche la prima stagione de "La porta rossa" giunge al termine con un finale veramente ricco di colpi di scene e sorprese. Mercoledì 30 gennaio è andata in onda in primetime su Rai 2 la sesta ed ultima puntata in replica della fiction con protagonista il commissario Cagliostro (Lino Guanciale), che ucciso a tradimento da un uomo misterioso decide di non oltrepassare il valico ma di ...

La Porta Rossa 2 : in arrivo la nuova stagione della Fiction Rai : Lino Guanciale tornerà a vestire i panni del commissario Cagliostro dal 13 febbraio 2019, in prima serata su Rai 2. Ecco alcune primissime anticipazioni.