La politica può salvare l' economia europea

ilsole24ore

: Per ripartire serve consapevolezza dei problemi e un paziente ottimismo che solo quel che rimane dell'Italia produt… - Linkiesta : Per ripartire serve consapevolezza dei problemi e un paziente ottimismo che solo quel che rimane dell'Italia produt… - nzingaretti : Le ho chiamate primarie per l'Italia perché il cambiamento può riguardare tutti e tutte e per questo è importante v… - Linkiesta : Può un candidato con meno titoli, non provvisto neppure del dottorato di ricerca o abilitazione scientifico naziona… -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Per quanto l'sia necessaria, essa, da sola, non può essere sufficiente ad addomesticare gli spiriti nazionalisti risorti in alcuni Paesi europei, tra cui il nostro. È ora di domandarsi, ...