La guerra delle classifiche nel tennis professionistico

Google dichiara guerra alla disinformazione in vista delle elezioni europee : Logo di Google al Mobile World Congress del 2017. (foto: David Ramos/Getty Images) Il 29 gennaio Google ha pubblicato il suo piano per arginare la disinformazione che potrebbe arrivare da interferenze esterne alle prossime elezioni europee di maggio, ed evitare così uno scenario simile al giorno in cui l’Europa si è risvegliata con la Brexit, quando Google ha registrato un picco di ricerche britanniche su parole chiave come “cosa significa ...

guerra commerciale Usa-Cina : termina incontro vice ministeriale. I comunicati delle controparti : Gli investitori guardano all'incontro a livello vice ministeriale che si è svolto tra la Cina di Xi Jinping e gli Usa di Donald Trump, e che si è concluso nella giornata di ieri dopo il terzo giorno, ...

Trivelle - è guerra aperta tra ambientalisti e governo. Tre i fronti : nuovi permessi - air gun e grandezza delle concessioni : nuovi permessi di ricerca per gas e petrolio che fanno infuriare il Movimento No Triv; il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che fa alcune precisazioni in merito alla notizia (che smentisce) di 18 pareri favorevoli che il suo dicastero avrebbe rilasciato in un solo giorno; ancora repliche e controrepliche. Sotto il fronte Trivelle, se il 2018 si è chiuso in piena polemica, il nuovo anno non è partito secondo i migliori auspici. L’ultimo ‘caso’ ...

La guerra incivile della Brexit non finirà - e al posto delle feste ci sarà il broncio : Il 7 gennaio andrà in onda su Channel 4, nel Regno Unito, “Brexit: the Uncivil War”, un film su come è stato vinto il referendum del 2016 che ha un titolo perfetto – una guerra incivile – e una storia perfetta: c’è soltanto il trailer (quello di Hbo, che lo trasmetterà negli Stati Uniti il 19 gennai

guerra NUCLEARE?/ Gas - petrolio & armi : chi c'è nel mirino delle atomiche di Putin : Nell'abituale conferenza stampa di fine anno, Vladimir Putin ha detto che "il mondo sta sottovalutando il pericolo di una GUERRA nucleare".

Crotone - la polizia sventa una nuova guerra di 'ndrangheta : arrestati esponenti di spicco delle cosche : La polizia di Catanzaro ha arrestato diversi esponenti di spicco delle famiglie della 'ndrangheta Crotonese. Secondo le indagini le cosche della provincia di Crotone erano pronte a scatenare una nuova ...

India - nato partito nazionale delle donne : “Tra prime battaglie guerra alle molestie” : È nato martedì 18 dicembre, a Delhi, il National Women Party, il primo partito Indiano interamente femminile. Fondato dalla dottoressa militante dei diritti civili, la 36enne Shweta Shetty, la formazione politica è stata presentata nel corso di una conferenza stampa. Ispiratosi al vecchio partito statunitense delle suffragette, il partito ha come obiettivo: dare voce e spazio a tutte le donne, soprattutto a quelle meno privilegiate. Accanto a ...

guerra delle spie - il Cremlino espelle militare slovacco : La “Guerra delle spie” tra Mosca e Occidente non risparmia neanche i governi populisti e sovranisti in buoni rapporti col Cremlino. La Russia ha dichiarato “persona non grata” un addetto militare dell’ambasciata slovacca e gli ha dato due giorni per lasciare il Paese. Mosca reagisce così all’espulsione dalla Slovacchia di un diplomatico russo accu...

La guerra delle Borse : perché banche e broker si fanno il listino in casa : Da metà anno a inizio ottobre 2018, il numero delle “Borse” delle banche è aumentato del 28%. In particolare si è passati da 109 a ben 140 «Is». Nel 2010, anno che può considerarsi significativo rispetto al consolidamento degli effetti della precedente direttiva Mifid1, gli «Internalizzatori sistematici» erano solamente 32. Insomma: nel giro di 8 anni, anche grazie all’ultima accelerazione, sono più che quadruplicati ...

La guerra mondiale delle tecnologie : Roma. Fino a oggi, la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti è stata una questione di annunci, conferenze stampa, tweet presidenziali, retroscena sui giornali. Ma con l’annuncio dell’arresto di Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria di Huawei e figlia del gran fondatore dell’azienda, la guerra è