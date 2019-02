Juventus | Allegri spiega la panchina di Dybala | “voglio più cattiveria A Cristiano

Allegri : 'La Juventus ha giocato bene'. De Zerbi : 'Il rigore per noi poteva starci' : La Juve ha trovato un buon Sassuolo davanti, ma alla lunga è venuta la forza della squadra bianconera: 'I miei uomini - le parole di Allegri - devono migliorare ancora la condizione fisica e non avere ...

Juventus - Allegri avverte Dybala e Douglas Costa : 'Voglio tutti al top' : Nell'ultima settimana alla Juventus hanno tenuto banco i 'casi' Paulo Dybala e Douglas Costa. La Joya contro il Parma è rientrato in anticipo negli spogliatoi nonostante la partita non fosse finita, probabilmente innervosito dal fatto che il tecnico lo aveva lasciato in panchina per tutto il match. Diversa la vicenda del brasiliano, prima protagonista di un brutto incidente in auto che poteva avere conseguenze ben peggiori, ma che per fortuna lo ...

Sassuolo-Juventus formazioni ufficiali - sorpresa Allegri : Dybala ancora out : SASSUOLO JUVENTUS formazioni ufficiali – Il primo posticipo domenicale della Serie A si disputa al Mapei Stadium con il Sassuolo che attende la Juventus. Alle 18:00, i neroverdi ospitano i bianconeri per il penultimo match domenicale della 23esima giornata del campionato di Serie A: la gara, in programma al “Mapei Stadium”, sarà trasmessa in tv su Sky e in streaming sulla […] More

Juventus - Allegri : 'Tra poco la BBC di nuovo a disposizione' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calciomercato Juventus : secondo Pistocchi Dybala sarà venduto - avrebbe rotto con Allegri : Continuano ininterrottamente le voci su una possibile partenza di Paulo Dybala dalla Juventus. L'attaccante argentino quest'anno sta notevolmente soffrendo la presenza di Cristiano Ronaldo che lo sta costringendo a giocare molto lontano dalla porta, e questa situazione sta incidendo notevolmente sul rendimento del giocatore, mentre il campione portoghese è attualmente il capocannoniere della squadra. Dybala avrebbe più volte manifestato un certo ...

