Il principe Filippo rinuncia «volontariamente» alla patente di guida

Il principe Filippo a 97 anni rinuncia alla patente : decisivo l’incidente e le polemiche : Dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto e le polemiche che ne sono seguite, il Principe Filippo ha deciso di rinunciare alla sua patente di guida. Buckingham Palace ha annunciato che il 97enne marito della regina Elisabetta “dopo un’attenta considerazione ha preso la decisione di consegnare volontariamente la sua patente di guida”. A gennaio, la Land Rover Freelander guidata da Filippo si era cappottata dopo una ...

principe Filippo manda una lettera alla donna ferita nell’incidente stradale : “Sono dispiaciuto” : Dopo le polemiche perché non aveva fatto neanche una telefonata alla donna ferita nell’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto, il Principe Filippo le ha scritto una lettera di scuse. Il tabloid Sunday Mirror ha pubblicato la fotografia della lettera del 21 gennaio che Filippo ha scritto a Emma Fairweather, passeggera della Kia con cui il Principe entrò in collisione mentre guidava la sua Land Rover. “Vorrei che tu sapessi ...

Dopo l'incidente - il principe Filippo terrorizza la Royal Family : La Royal Family è molto preoccupata per il Principe Filippo di Edimburgo , Dopo i recenti fatti di cronaca che l'hanno visto coinvolto. L' Express riporta come i membri della famiglia reale britannica,...

“Il principe Filippo non mi ha chiamata dopo l’incidente” : lo sfogo di una delle donne ferite : “Il principe Filippo? Non mi ha neppure chiamata“. È lo sfogo di una delle due donne coinvolte giovedì scorso nell’incidente stradale in cui si è ribaltata l’auto del duca di Edimburgo, marito della regina Elisabetta. Emma Fairweather ha 46 anni, è mamma di due bambini e nello schianto ha riportato una frattura al polso. Al Daily Mirror ha raccontato di esser rimasta “sorpresa” dal fatto che il consorte della ...

Incidente principe Filippo - una delle vittime : "Sono stata ignorata dalla famiglia reale. Niente scuse da parte del principe" : Brutta disavventura per il 97enne principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II, che giovedì 17 gennaio 2019 è rimasto coinvolto in un Incidente automobilistico. "Sono stato accecato dal sole": così il principe aveva spiegato l'Incidente di cui era stato protagonista nei pressi della tenuta di Sandringham. Il reale consorte era risultato in stato di shock pur non riportando ferite gravi, tanto che sembrerebbe ...