ilfogliettone

: Il divario retributivo, i cittadini e i loro leader politici - - ilfogliettone : Il divario retributivo, i cittadini e i loro leader politici - - RedazioneSalvis : Parità sessuale e divario retributivo: il fenomeno del gender pay gap -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Ilè un tema che negli anni si è fatto sempre più sentire nel dibattito pubblico e politico, non solo in Italia, ma un po’ in tutto il mondo occidentale. Un documento della Direzione di Giustizia della Commissione Europea di alcuni anni fa, ha messo nero su bianco ildi genere all’interno dell’Unione Europea, facendo notare come il problema sia largamente diffuso. Secondo i dati Eurostat infatti, le donne guadagnano in media il 17% in meno degli uomini con punte che giungono quasi al 31%. Slovenia, Italia e Malta sono gli stati virtuosi in questa classifica.Il, come ha messo in luce un’altra pubblicazione dell’Unione Europea dal titolo "Social cohesion and well-being in Europe", ovvero Coesione sociale e benessere in Europa, genera anche esclusione sociale in quei nuclei familiari dove il reddito è estremamente basso. La ...