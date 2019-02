IL COMMISSARIO MONTALBANO 13 Anticipazioni 11 febbraio 2019 | ' L' altro capo del filo'

Il COMMISSARIO MONTALBANO – L’altro capo del filo : trama e cast 11/2 : Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo: trama e cast 11/2 trama e anticipazioni 11 febbraio A vent’anni dalla prima trasposizione cinematografica dei romanzi di Andrea Camilleri, su Rai 1 andranno in onda due nuove puntate de Il Commissario Montalbano. Lunedì 11 febbraio sarà trasmesso L’altro capo del filo, episodio in cui Montalbano, interpretato ancora una volta da Luca Zingaretti, sarà alle prese con il ...

I record de Il COMMISSARIO MONTALBANO - che festeggia i 20 anni con 2 nuovi episodi : Il Commissario Montalbano compie 20 anni e ritorna in tv (l'11 e il 18 febbraio) con due nuovi episodi (L’altro capo del filo e Un diario del ’43), il 33° e 34° della serie (in totale sono 13). Era il 1999 quando la trasposizione televisiva dei romanzi di Andrea Camilleri, interpreta da Luca Zingaretti, iniziò a conquistare il cuore del pubblico e della critica anche internazionale (Il ladro di Merendine fu ...

Il COMMISSARIO MONTALBANO - in produzione tre nuovi episodi : La notizia è di quelle da fare contenti non solo i milioni di fan di Andrea Camilleri e del personaggio da lui creato ed interpretato da Luca Zingaretti, ma anche la Rai. A quanto pare, infatti, Il Commissario Montalbano ha già in serbo tre nuovi episodi da girare, in onda presumibilmente nel 2020.A dare l'annuncio è stato, sulle pagine del settimanale "Gente", il regista della serie tv, Alberto Sironi: "A breve", ha detto, "inizieranno ...

Il COMMISSARIO MONTALBANO - dopo la settimana sanremese torna la fiction con due nuovi episodi : Salvo sposerà Livia? : Come una partita della Nazionale. Oppure come Sanremo. Rituale collettivo più che evento televisivo. Montalbano è così, un appuntamento che sta nel solco della tradizione nazionalpopolare, con vent’anni di messa in onda alle spalle che non ne hanno intaccato minimamente la gloria. E lunedi, Salvo torna su RaiUno con due nuovi episodi. “L’altro capo del filo” e “Un diario del ’43“, sono stati girati nella primavera del 2018 dal regista Alberto ...

Il promo di Montalbano 2019 celebra i vent’anni del COMMISSARIO con l’episodio “L’altro capo del filo” (video) : In occasione del ventennale dalla prima messa in onda, il promo di Montalbano 2019 celebra il Commissario più famoso del piccolo schermo con i nuovi episodi. La tredicesima stagione di una delle serie Rai più longeve e viste al mondo - solo in Italia ha conquistato 11 milioni di spettatori lo scorso anno - approda in prima assoluta da lunedì 11 febbraio, al termine del Festival di Sanremo. Si intitolano "L'altro capo del filo" e "Quell'estate ...

Torna il COMMISSARIO MONTALBANO - anche il tema migranti nei nuovi episodi : anticipazioni : Subito dopo Sanremo arriva il Commissario Montalbano e la Rai cala tutti i suoi assi: i due nuovi episodi della celebre fiction nata dai libri (pubbicati dalla Sellerio) di Andrea Camilleri andranno in onda su Rai1 l’11 e il 18 febbraio in prima serata. Il primo dei due, intitolato L’altro capo del filo, avrà come tema portante i migranti, motivo per cui si sono sollevate delle polemiche che, però, la direttrice di Rai Teresa De ...

Adrian cambia data : niente scontro con Il COMMISSARIO Montalbano : Adrian cambia data ed evita lo scontro con i nuovi episodi del Commissario Montalbano: i dettagli del ‘trasloco’ Adrian, nelle prossime settimane, subirà uno spostamento nel palinsesto Mediaset di Canale 5. La discussa serie televisiva di Adriano Celentano, infatti, non andrà in onda lunedì 11 e lunedì 18 febbraio, bensì martedì 12 e martedì 19 febbraio. Il […] L'articolo Adrian cambia data: niente scontro con Il Commissario ...