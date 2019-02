agi

: I cambiamenti al codice della strada previsti da #Lega e #M5s - Agenzia_Italia : I cambiamenti al codice della strada previsti da #Lega e #M5s - Maria_11_22_33 : RT @Agenzia_Italia: I cambiamenti al codice della strada previsti da #Lega e #M5s - StaserasolounTG : RT @Agenzia_Italia: I cambiamenti al codice della strada previsti da #Lega e #M5s -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) Niente più smog per i ciclisti che agli incroci o davanti ai semafori sono costretti ad accodarsi alle auto incolonnate. Avranno loro la precedenza, così come succede in diversi Paesi al mondo, in primis in Olanda. Il nuovoin discussione in Commissione Trasporti alla Camera prevede per le biciclette uno spazio ad hoc, "una striscia di arresto avanzata". I comuni dovranno cioè indicare una doppia linea (una anche per le bici) davanti ai semafori e agli stop. È in arrivo una rivoluzione anche per le due ruote. Al momento in Commissione sono in corso le audizioni, il testo di leggemaggioranza (lo stanno portando avanti in particolar modo Scagliusi per M5s e Capitanio e Morelli per la) non è blindato. Prevede parcheggi 'rosa' per le donne in gravidanza, lo stop al fumo e all'utilizzo dei telefonini alla guida, l'aumento delle sanzioni per i ...